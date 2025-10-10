HABER

Çorum’da halk otobüsü kamyona çarptı: 22 öğrenci yaralandı

Çorum’da kitap fuarına giden öğrencilerin bulunduğu belediye otobüsünün kamyona çarpması neticesinde meydana gelen kazada 22 öğrenci yaralandı.

Kaza, Üçtutlar Mahallesi Fatih Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bigliye göre, kitap fuarına giden 19 Mayıs İlkokulu öğrencilerinin bulunduğu belediye halk otobüsü, caddede seyir halinde olan kamyona yandan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otobüste bulunan 22 öğrenci yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan öğrenciler çevredeki hastanelere kaldırıldı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

