Çorumda iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kaza, Sungurlu-Ankara karayolu Karakaya köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.B.K. idaresindeki otomobil ile B.S.C. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle B.S.C. yönetimindeki otomobil alev alarak yanmaya başladı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

BİR YARALININ DURUMU AĞIR

İtfaiye ekipleri yanan araca kısa sürede müdahale ederek alevleri söndürdü. Kazada her iki otomobilin sürücüsü ile bir araçta yolcu olarak bulunan S.T. ve B.K. yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan, yanan aracın sürücüsü B.S.C.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, jandarma ve polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır