Çorum’da kaldırım işgaline gece denetimi

Çorum Belediyesi tarafından kaldırım ve yol işgaline karşı gece saatlerinde denetim gerçekleştirildi.Çorum Belediyesi, şehir genelinde kaldırım ve yol işgallerine karşı yürüttüğü denetim çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.

Çorum Belediyesi, şehir genelinde kaldırım ve yol işgallerine karşı yürüttüğü denetim çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. Zabıta ekipleri, usulsüz kullanımların önüne geçmek amacıyla gece saatlerinde geniş çaplı bir denetim gerçekleştirdi Denetimler, şehrin işlek caddeleri başta olmak üzere birçok cadde ve sokakta, emniyet birimleriyle koordineli olarak gerçekleştirildi. Gündüz saatlerinde ana arterlerde trafik yoğunluğuna yol açmamak için çalışmaların gece saatlerinde planlandığı belirtildi.

Zabıta ekipleri, kamuya ait kaldırım ve yol gibi alanlarda yapılan izinsiz kullanımlara yönelik yaptığı kontrollerde, uyarılara rağmen malzemelerini kaldırmayan kişi ve işletmelere ait eşyaları toplayarak yasal işlem başlattı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, kamu alanlarının keyfi şekilde işgal edilmesinin şehir estetiğini bozduğu ve yaya güvenliğini tehlikeye attığı vurgulandı. Denetimlerin aralıksız ve tavizsiz şekilde süreceği, kuralları ihlal eden kişi ve kurumlara karşı gerekli yasal işlemlerin kararlılıkla uygulanacağı ifade edildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

