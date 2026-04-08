Terör saldırısında polislerin müdahalesiyle dalga geçmişlerdi! Gözaltına alındılar

İsrail Konsolosluğu önünde çıkan çatışmada polislerin müdahale görüntülerini çekerken alaycı ifade kullanan ve sosyal medyada görüntüleri paylaştıkları gerekçesiyle haklarında 'Devletin Emniyet Teşkilatını Alenen Aşağılama' ve 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama' suçlarından soruşturma başlatılan 8 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımız Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, Bazı basın yayın organları ile sosyal medya platformlarında yayınlanan/paylaşılan video içeriğinde, 07/04/2026 günü İstanbul ili Beşiktaş İlçesi İsrail Konsolosluğu önünde gerçekleştirilen terör saldırısı sırasında, Devletimizin güvenliğini, kamu düzenini sağlamak ve vatandaşlarımızın can güvenliğini temin etmek amacıyla görev yapan Türk Polis Teşkilatı'na yönelik olarak, olay yerinde bulunan şahıs/şahıslar tarafından aşağılayıcı ve alaycı ifadeler kullanıldığı tespit edilmiştir. Söz konusu şahıslar tarafından, terör saldırısına müdahalede bulunan Türk polisine hitaben "Sen sağ bek, ben sol bek" şeklinde ifadeler sarf edildiği, bu suretle görevini ifa eden emniyet güçlerinin ciddiyetinin küçümsendiği ve kamuoyu nezdinde itibarsızlaştırmaya çalışıldığı anlaşılmıştır. Özellikle aktif bir güvenlik tehdidinin devam ettiği esnada, hayatını ortaya koyarak görev yapan kolluk kuvvetlerine yönelik bu ifadelerin kullanılması, kamu vicdanını derinden yaralayan niteliktedir. Devletin huzur ve güvenliğinin teminatı olan Türk Polis Teşkilatı'na yönelik bu tarz ifadelerin, yalnızca bireysel bir saygısızlık olarak değerlendirilemeyeceği, aynı zamanda toplumun önemli bir kesimini tahkir ederek kamu düzenini bozmaya elverişli nitelik taşıdığı değerlendirilmiştir. Bu kapsamda şüpheli şahısların eylemlerinin Türk Ceza Kanunu'nun 301/2 maddesinde düzenlenen "Devletin Emniyet Teşkilatını Alenen Aşağılama" suçu ve Türk Ceza Kanunu 216/1. Maddesinde düzenlenen "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçu kapsamında kaldığı değerlendirilerek Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmış olup, olayla bağlantılı şüpheli şahısların kimliklerinin tespitine ve yakalanmalarına yönelik çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir.

Cumhuriyet Başsavcılığımız, Devletimizin en temel kurumlarından biri olan ve kamu düzeninin sağlanmasında asli görev ifa eden Türk Polis Teşkilatı'na yönelik bu nitelikteki aşağılayıcı ve kamu düzenini zedeleyici eylemler karşısında, mevzuatın kendisine verdiği görev ve yetki çerçevesinde gerekli tüm adli işlemleri kararlılıkla ve titizlikle yürütmeye devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

8 GÖZALTI

Haklarında 'Devletin Emniyet Teşkilatını Alenen Aşağılama' ve 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama' suçlarından soruşturma başlatılan 8 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Memişoğlu duyurdu! Kolin PET ve kritik ilaçlar geri ödeme kapsamına alındıBakan Memişoğlu duyurdu! Kolin PET ve kritik ilaçlar geri ödeme kapsamına alındı
Teröristlerden birinin yakalandığı anlar kameradaTeröristlerden birinin yakalandığı anlar kamerada

En Çok Okunan Haberler
Trump duyurdu: "İran'a saldırıları 2 hafta boyuncu askıya alıyorum"

Trump duyurdu: "İran'a saldırıları 2 hafta boyuncu askıya alıyorum"

ABD-İran savaşında iki haftalık ateşkes kararı! Hürmüz Boğazı...

ABD-İran savaşında iki haftalık ateşkes kararı! Hürmüz Boğazı...

VAR kayıtlarında dikkat çeken diyalog! Abdülkerim Bardakcı ile Cihan Aydın'ın konuşması ortaya çıktı

VAR kayıtlarında dikkat çeken diyalog! Abdülkerim Bardakcı ile Cihan Aydın'ın konuşması ortaya çıktı

Elektronik kelepçeyi umursamadı babasına koştu! Polis yoğun bakıma geldi

Elektronik kelepçeyi umursamadı babasına koştu! Polis yoğun bakıma geldi

Petrol fiyatı sert düştü: Benzin ve motorinde büyük indirim beklentisi

Petrol fiyatı sert düştü: Benzin ve motorinde büyük indirim beklentisi

ŞOK'a Samsung çift kapı buzdolabı geliyor!

ŞOK'a Samsung çift kapı buzdolabı geliyor!

