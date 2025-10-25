HABER

Çorum’da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1’i çocuk 5 yaralı

Çorum’da otomobil ile kamyonetin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1’i çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, Kale Mahallesi Zafer 6. Sokak ile 1. Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Recep A. idaresindeki kamyonet ile Akın Y. yönetimindeki otomobil sokak kesişiminde çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle kamyonet devrildi. Kazada her iki aracın sürücüsü ile araçlarda bulunan Yunus K., Ayşegül Y. ve Aysima İ.Y. yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza sebebiyle kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.

Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHABu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Çorum
