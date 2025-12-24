HABER

İsrail domatesi mi yiyoruz? Tarım Bakanı Yumaklı açıkladı

Tarım konusunda son zamanlarda artan tartışmalardan biri de Türkiye'de İsrail domatesi tüketildiği iddialarıydı. Bu konu Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya soruldu. Bakan Yumaklı net bir cevap vererek İsrail'le tüm ilişkilerin kesildiğini vurguladı.

Ufuk Dağ

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 'Türkiye'de İsrail domatesi mi yeniyor?' sorusuna net bir cevap vererek bunların safsata olduğunu söyledi. İsrail'le tüm ticaret ilişkilerinin kesildiğini ancak Türkiye'nin herhangi bir konuda eksiklik yaşamadığını belirten Yumaklı, "Bu konu yine çok speküle edilen konulardan bir tanesi." ifadelerini kullandı.

Ensonhaber'in Youtube yayınına katılan Bakan Yumaklı yurt dışına gönderilen gıda ürünlerindeki pestisit oranlarının yüksek olduğu için geri yurda gönderildiği iddiası ve yurt içinde tüketildiği iddialarıyla ilgili de konuştu.

Bakan Yumaklı'nın açıklamaları şu şekilde;

"İSRAİL DOMATESİ Mİ YİYORUZ?"

Bizim yediğimiz domatesler İsrail domatesleri değil. Safsata bu. Netanyahu nerelere satıyor, kimler için o sözleri kullandı bilmiyorum ama bizi ilgilendirmiyor. Bu konu yine çok speküle edilen konulardan bir tanesi. (İsrail tohumu meselesi) Biz İsrail'le bütün ilişkileri kestik. 2025 bitiyor bakın bir şeyin eksikliği hissedildi mi? Demek ki doğru değil. Dünyadaki bütün ülkeler birbirleriyle iletişim halinde. Her ülke de kendi gıda arz güvenliğini koruyacak tedbirleri de alıyor. İthal edildiği dönemde de en son bu katliama girişmeden önceki ilişkimizde toplam ithalatımızın yüzde biri bile değildi. Bütün ilişkimizi kestik dolayısıyla bizi etkilemedi.

PESTİSİT TARTIŞMALARI

Pestisit, zirai ilaç yani şöyle diyelim siz bir ürün üretiyorsunuz, o ürüne musallat olan zararlılar oluyor. O üründe verimi düşüren zararlıları uzaklaştırmanız gerekir. Bunun için kullanılan ilaçlar.

"GERİ DÖNEN BİNDE BİR"

Geri gönderilen ürünler oluyor ve piyasaya dağıtılıyor sözleri külliyen yalan. Biz Avrupa'ya 2,5 milyon ile 4,5 milyon ton arası bu sene 2,5 ton ama 4,5 milyon tonlara kadar da çıktı bu taze sebze-meyve gönderiyoruz. Geri dönenler binde bir. Bunun sebebi de şu; Avrupa birliği ülkeleri de kendi kurallarını koyabiliyor.

Bir ilaç kalıntısından bahsediyoruz. Örneğin elma gönderiyorsunuz, kullanmış olduğunuz zararlıdan dolayı ilacın kalıntısı... Belli oranları var. Diyelim ki; Almanya yüzde 10, Fransa'da yüzde 12 diyor, başka bir ülke yüzde 8 diyor bunun için. Zaman zaman bizim üreticilerimiz bu konudaki oranlardan mağdur oluyor.

"UYGUN OLMAYANLARI PİYASAYA SÜRMEMİZ MÜNKÜN DEĞİL"

İkincisi sadece zirai ilaç pestisit sebebiyle geri dönmüyor. Bir ürünün küflenmesinden de geri dönebiliyor. Mesela incir, o ürünle ilgili bir şey yok.

Gitti aradan zaman geçti, o ülke sınırlarına girerken kontrol edildi, eğer böyle bir şeye rastlarlarsa onu da kabul etmiyor.

Bizim mevzuatlarımıza uygun olmayan hiçbir ürünü bizim piyasaya sürmemiz mümkün değil.

"KUYUMCU TİTİZLİĞİYLE YAKLAŞIYORUZ"

Bu da geri döndü, şu da geri döndü. Dönenlerin oranı binde bir. Tamamı imha ediliyor. Zirai ilaçla hiçbir alakası yok bazen de formaliteler, kağıt eksikliği, belge eksikliğinden kaynaklı da geri dönebiliyor.

Orada da adeta kuyumcu titizliği ile yaklaşıyoruz konuya. Sanki po ülkeden bir ithalat yapılıyormuş gibi içeride tekrar analiz yapılarak alınıyor. Bunlar çok düşük.

