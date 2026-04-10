Çorum’da kar yağışı etkili oluyor

Meteoroloji’nin zirai don uyarısında bulunduğu Çorum’da hava sıcaklığının düşmesinin ardından kar yağışı etkili oluyor. Yüksek rakımlı bölgelerde sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışı yüksek rakımlı bölgelerde ara ara etkili olmaya devam ediyor. Alaca ilçesi, Boğazkale ilçesinin yüksek kesimleriyle, Çorum-Ankara kara yolu üzerindeki Koparan Geçidi’nde etkili olan karın gün boyu etkisini sürdürmesi bekleniyor.



