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Çorum’da üst geçitten atlayan kadın yaralandı

Çorum’da henüz bilinmeyen bir nedenle 9 metre yüksekliğindeki üst geçitten yola atlayan 27 yaşındaki kadın yaralandı.

Çorum’da üst geçitten atlayan kadın yaralandı

Olay, Osmancık Köprüsü üst geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bisikletiyle köprünün üst geçit kısmına gelen H.M.Y. (27) isimli kadın henüz belirlenemeyen bir nedenle 9 metre yükseklikten yola atladı. Genç kadının aşağı düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Asfalta düşerek yaralanan H.M.Y., sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay nedeniyle bölgede trafik akışı bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerde, H.M.Y.’ye ait olduğu belirlenen bir adet bisiklet, bir paket sigara ve çakmak delil olarak muhafaza altına alındı.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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