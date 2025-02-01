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Covid-19 virüsü laboratuvardan mı çıktı? Beyaz Saray'dan çarpıcı açıklama: 'Kanıt var'

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
01.02.2025 09:14
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Çin'de başlayıp bir dönem tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 virüsünün yarasadan bulaştığı söylense de laboratuvardan çıktığı iddiası gündemdeydi. 7 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olan virüs hakkında çarpıcı bir açıklama yapıldı. ABD'den Beyaz Saray sözcüsü, virüsün Vuhan'daki bir laboratuvardan çıktığı iddiasının doğru olduğunu söyledi.

Covid-19 virüsü laboratuvardan mı çıktı? Beyaz Saray'dan çarpıcı açıklama: 'Kanıt var'

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Kovid-19 virüsünün Çin'in Vuhan kentindeki bir laboratuvardan sızmış olduğu yönündeki iddiaların "doğrulanmış bir gerçek" olduğunu söyledi.

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Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, düzenlediği basın brifinginde, basın mensuplarının gündemdeki başlıklara ilişkin sorularını yanıtladı.

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Leavitt, Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA), Kovid-19 virüsünün Çin'in Vuhan kentindeki bir laboratuvardan çıktığı yönündeki son açıklamasını değerlendirdi.

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Beyaz Saray Sözcüsü, "(CIA Direktörü) John Ratcliffe'e bu gerçeği Amerikan halkına açıkladığı için tebrikler. (Joe) Biden yönetiminin Amerikan halkına bu konudaki gerçekleri açıklama şansı vardı ama nedense bunu yapmamayı tercih ettiler. Artık bunun doğrulanmış bir gerçek olduğunu biliyoruz. Bunun ortaya çıkması uzun yıllar aldı ama Başkan (Donald Trump) bu konuda haklıydı." ifadelerini kullandı.

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2016-2020 yıllarında ilk başkanlık döneminin sonunda Kovid-19'a ilişkin açıklamalar yapan Trump, virüsün Çin'in Vuhan kentindeki bir laboratuvardan çıktığını ve Çin'in gerekli tedbirleri zamanında almadığı için tüm dünyaya yayıldığını savunmuştu. Çin ise bu iddiaları reddetmişti.

(AA)

Anahtar Kelimeler:
Çin pandemi Beyaz Saray Yarasa abd covid covid-19 kovid-19
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