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4 yeni nesil suç örgütüne soruşturma! Bakan Gürlek: "Tüm mal varlıklarına el konuldu"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "4 ayrı yeni nesil suç örgütüne yönelik yürütülen mali soruşturmalar kapsamında 818 şüphelinin kiralık kasaları dahil tüm banka hesapları ile kripto varlıklarına el konulmuştur" dedi.

4 yeni nesil suç örgütüne soruşturma! Bakan Gürlek: "Tüm mal varlıklarına el konuldu"
Recep Demircan

Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medyadan bir açıklama yaptı. 4 yeni nesil suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 818 şüphelinin tüm mal varlıklarına el konulduğu belirtildi. Bakan Gürlek açıklamasının devamında "Suç örgütlerinin yalnızca insan kaynağını değil, finansal damarlarını da keseceğiz" dedi.

4 yeni nesil suç örgütüne soruşturma! Bakan Gürlek: "Tüm mal varlıklarına el konuldu" 1

"ÖNEMLİ BİR ADIM DAHA ATILMIŞTIR"

Bakan Gürlek açıklamasında şunları ifade etti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, milletimizin güvenliğini ve huzurunu hedef alan organize suç örgütleriyle mücadelemizi yalnızca sahadaki unsurlarıyla değil, bu yapıları ayakta tutan finansal kaynaklarıyla birlikte kararlılıkla sürdürüyoruz.

22 Haziran 2026 tarihinde 81 ildeki 175 Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdiğimiz “Organize Suç Örgütleri ile Mücadele” konulu Genelge ile ortaya koyduğumuz topyekûn mücadele anlayışı doğrultusunda önemli bir adım daha atılmıştır.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca; 4 ayrı yeni nesil suç örgütüne yönelik yürütülen mali soruşturmalar kapsamında 818 şüphelinin kiralık kasaları dahil tüm banka hesapları ile kripto varlıklarına el konulmuştur.

Genelgemizde açıkça ortaya koyduğumuz üzere; örgütlerin suçtan elde ettikleri gelirleri kripto varlıklar, yasa dışı bahis, kumar ve benzeri yöntemlerle gizleme veya aklama girişimleri mali soruşturmalarla titizlikle takip edilmektedir.

Suç örgütlerinin yalnızca insan kaynağını değil, finansal damarlarını da keseceğiz. Sokaktaki tetikçiden örgüt yöneticisine, azmettiriciden finansörü­ne, banka hesabından kripto varlığına kadar suç örgütlerinin tüm yapısını hedef almaya devam edeceğiz.

Çocuklarımızı ve gençlerimizi suçun karanlık ağına çekmeye, esnafımızı ve vatandaşlarımızı tehdit etmeye, suçtan elde ettikleri gelirlerle güç devşirmeye çalışan hiçbir yapıya müsamaha göstermeyeceğiz."

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Anahtar Kelimeler:
Adalet Bakanı Akın Gürlek
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