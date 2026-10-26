Covid salgını büyüyor! Yeni belirti gözde ortaya çıkıyor

İngiltere'de Covid-19 vakalarının iki haftada yaklaşık üçte bir oranında arttığı bildirildi. İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) verilerine göre, 14 Ekim'e kadar olan haftada İngiltere'de 2 bin 412 vaka kaydedildi. Ayrı veriler ise her 100 bin kişiden yaklaşık 2,64'ünün Covid-19 nedeniyle haftalık olarak hastaneye kaldırıldığını gösterdi.

Uzmanlar, Covid-19 ve grip vakalarının sonbaharda beklenenden daha erken yükselişe geçtiği konusunda uyarıda bulundu. Çocukların okula dönmesi, üniversite öğrencilerinin bir araya gelmesi ve havaların soğumasıyla insanların kapalı alanlarda daha fazla vakit geçirmesi, artışın olası nedenleri arasında gösterildi.

Haberde, dolaşımdaki XFG varyantının Stratus olarak da bilindiği belirtildi. Yeni varyantın önceki türlerden daha ağır hastalığa yol açtığına dair bir işaret bulunmadığı, ancak virüsteki genetik değişikliklerin bulaşma olasılığını etkileyebileceği ifade edildi.

GÖZLERDEKİ KIZARIKLIK COVİD BELİRTİSİ OLABİLİR

Öksürük, yüksek ateş, boğaz ağrısı ve koku veya tat kaybı Covid-19'un bilinen belirtileri arasında yer alıyor. Ancak uzmanlar, gözlerde ortaya çıkan bazı değişikliklerin de enfeksiyonla ilişkili olabileceğini belirtiyor.

Aile hekimi ve göz sağlığı danışmanı Dr. Nisa Aslam, konjonktivitin de Covid-19 ile bağlantılı belirtiler arasında görülebileceğini söyledi. Halk arasında göz nezlesi olarak da bilinen konjonktivit, gözün beyaz kısmını ve göz kapaklarının iç yüzeyini kaplayan zarın iltihaplanmasıdır. Enfeksiyonlar veya alerjiler nedeniyle ortaya çıkabilir.

Konjonktivitin belirtileri arasında şunlar bulunuyor:

Gözlerde kızarıklık

Yanma veya kum kaçmış hissi

Kaşıntı

Gözlerde sulanma

Kirpiklerin birbirine yapışmasına neden olabilen akıntı

Bu belirtilerin özellikle ateş, öksürük, boğaz ağrısı, burun tıkanıklığı ve yorgunluk gibi solunum yolu enfeksiyonu belirtileriyle birlikte görülmesi durumunda dikkatli olunması öneriliyor.

COVİD VİRÜSÜ GÖZLERİ NASIL ETKİLİYOR?

Dr. Aslam, Covid-19 virüsünün gözlerde bulunan bazı hücresel reseptörlerle etkileşime girebileceğini belirtti. Laboratuvar çalışmalarında virüsün retina hücrelerini enfekte edebildiğine ilişkin bulgular elde edildiğini de aktardı.

Uzmanın değerlendirmesine göre göz kızarıklığı gibi belirtiler, bazı kişilerde Covid-19 enfeksiyonuyla ilişkili olabilir.

Dr. Aslam'ın aktardığı bir araştırmada, Covid-19 geçiren kişilerin yaklaşık yüzde 11'inde gözle ilgili belirtiler görüldüğü ifade edildi. Göz belirtileri bildiren kişiler arasında konjonktivitin öne çıktığı belirtildi. Ayrıca 3 bin 650 kişinin dahil edildiği 23 araştırmayı inceleyen başka bir analizde de Covid-19 hastalarında göz belirtilerine rastlandığı aktarıldı.

Bununla birlikte göz kızarıklığı ve sulanma yalnızca Covid-19'a özgü belirtiler değil. Alerjiler ve diğer göz enfeksiyonları da benzer şikayetlere neden olabiliyor.

BELİRTİLER ORTAYA ÇIKARSA NE YAPILMALI?

Ateş, öksürük veya diğer solunum yolu enfeksiyonu belirtileri yaşayan kişilerin mümkünse evde kalması ve hastalığı daha ağır geçirme riski bulunan kişilerle teması sınırlandırması öneriliyor.

Gözlerde belirgin kızarıklık, akıntı veya ağrı ortaya çıkarsa sağlık uzmanına danışılması önem taşıyor. Özellikle şiddetli göz ağrısı, ışığa karşı hassasiyet veya görmede değişiklik yaşanması durumunda gecikmeden tıbbi değerlendirme alınması gerekiyor.