Covid vakaları yeniden zirve yaptı! Hastaneye yatışlar 14 günde yüzde 40 arttı

Covid-19 vakalarındaki artış yeniden endişeye neden oldu. Son verilere göre virüs nedeniyle hastaneye yatırılanların oranı yalnızca iki haftada yaklaşık yüzde 41 yükseldi. Grip vakalarında da geçen yılın aynı dönemine göre artış görülmesi, kış aylarında sağlık hizmetlerinde yaşanabilecek yoğunluğu yeniden gündeme getirdi.

İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS), iki hafta öncesine kıyasla Covid-19 nedeniyle yaklaşık 400 daha fazla hastaya tedavi uyguluyor. Uzmanlar, Covid-19 ve grip vakalarının beklenenden erken yükselmesinin, yaz aylarını şimdiye kadarki en yoğun dönemlerinden biri olarak geçiren sağlık sistemini zorlayabileceği uyarısında bulundu.

COVİD-19 NEDENİYLE HASTANEYE YATIŞLAR ARTTI

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı'nın (UKHSA) yayımladığı verilere göre, her 100 bin kişiden haftalık yaklaşık 2,46'sı Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırılıyor. Bu oran bir hafta önce 2,13, iki hafta önce ise 1,75 seviyesindeydi.

Ekim ayında şu ana kadar 3 bin 942 doğrulanmış Covid-19 vakası kaydedildi. Bu rakam, ay sonundaki toplam vaka sayısının eylül ayının iki katına ulaşabileceğine işaret ediyor. Eylül ayında 4 bin 589 vaka bildirilirken ağustosta bu sayı bin 374 olarak kayıtlara geçmişti.

Covid-19 kaynaklı ölümlerde de artış yaşandı. 2 Ekim'de sona eren haftada virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 28'den 41'e yükseldi. Böylece haftalık ölüm sayısında yüzde 46,4 artış görüldü.

85 YAŞ ÜZERİNDEKİLER DAHA FAZLA RİSK ALTINDA

Veriler, Covid-19 nedeniyle hastaneye yatışlarda bölgesel farklılıklar olduğunu da ortaya koydu. Her 100 bin kişiden yaklaşık 3,55'i virüs nedeniyle hastaneye kaldırılıyor.

En fazla risk altındaki grup ise 85 yaş ve üzerindeki kişiler. Bu yaş grubunda her 100 bin kişide yaklaşık 27 hastaneye yatış görülüyor. Bu oran, ülke genelindeki ortalamanın 10 katından fazla.

85 yaş ve üzerindeki kişilerin yüzde 13,5'inin Covid-19 testinin pozitif çıktığı belirtilirken tüm yaş gruplarında bu oran yüzde 8,8 olarak kaydedildi.

GRİP VAKALARI DA BEKLENENDEN ERKEN YÜKSELDİ

Covid-19'un yanı sıra grip vakalarındaki artış da uzmanları endişelendiriyor. Eylül ayında pozitif grip testlerinin sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre iki katına çıktı.

Bristol Üniversitesi'nden emekli çocuk sağlığı profesörü Adam Finn, grip vakalarında bu kadar belirgin bir artışın genellikle aralık ayına kadar görülmediğini belirterek yükselişin beklenenden erken yaşandığına dikkat çekti.

Finn, Covid-19 salgını sırasında yaklaşık iki yıl boyunca insanların sosyal temaslarının azalmasının grip bağışıklığını etkilemiş olabileceğini ifade etti. Bu dönemde grip enfeksiyonlarının daha az görülmesinin, özellikle çocuklar ve genç yetişkinlerde bağışıklığın önceki yıllara kıyasla daha düşük kalmasına yol açmış olabileceğini söyledi.

Bununla birlikte son veriler, grip nedeniyle hastaneye yatışların şimdilik sabit kaldığını gösteriyor. Geçen hafta her 100 bin kişide 1,88 olan hastaneye yatış oranı değişmedi. Bu oran, haftada yaklaşık bin 70 kişinin grip nedeniyle hastaneye kaldırıldığı anlamına geliyor.