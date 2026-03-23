HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Crimson Desert'ta yapay zeka skandalı! Pearl Abyss özür dilemek zorunda kaldı

Yılın en çok beklenen oyunlarından biri olan Açık dünya RPG oyunu Crimson Desert'ın geliştiricisi Pearl Abyss, oyunda unutulan yapay zeka üretimi 2D görseller nedeniyle oyunculardan özür diledi. Şirket, bu içeriklerin gelecek yamalarla değiştirileceğini duyurdu.

Enes Çırtlık

Geçtiğimiz günlerde piyasaya sürülen ve inceleme puanlarıyla beklentilerin altında kalarak eleştiri oklarının hedefi olan Crimson Desert şimdi de yeni bir krizle çalkalanıyor.

CRIMSON DESERT'TA YAPAY ZEKA SKANDALI VE ÖZRÜ

Engadget'ta yer alan habere göre, Crimson Desert oyuncuları, oyunda yapay zeka tarafından oluşturulmuş çeşitli görseller keşfetti. Oyunun arkasındaki Pearl Abyss şirketi ise oyuncuların bu keşfinin ardından resmi bir özür yayınladı. Şirket, X platformunda yaptığı açıklamada, oyunu deneysel yapay zeka üretim araçlarıyla oluşturulmuş bazı 2D görsel ögelerle piyasaya sürdüklerini ve oyunun lansmanından önce bu görselleri değiştirmeyi unuttuklarını açıkladı.

Şu anda oyunun Steam sayfasında "bazı 2D sahne öğelerinin oluşturulmasında üretken yapay zeka teknolojisinin tamamlayıcı bir kapasitede kullanıldığı" ve bunların daha sonra değiştirileceği belirtilen bir uyarı metni yer alıyor.

İÇERİKLER YAMAYLA DEĞİŞTİRİLECEK

Pearl Abyss, oyun içi tüm varlıkların kapsamlı bir denetimini yürüteceğini ve etkilenen her türlü içeriği değiştirmek için adımlar attığını belirtti. Geliştirici ekip, güncellenmiş bu varlıkların gelecek yamalarla sunulacağını ve ekibin daha fazla "şeffaflık ve tutarlılık" sağlamak için oyuncu tabanıyla nasıl iletişim kurduğunu dahili olarak gözden geçireceğini ifade etti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
OYUN DÜNYASINDAKİ İLK VAKA DEĞİL

Pearl Abyss, oyunlarında yapay zeka tarafından oluşturulan varlıkların kullanımını açıklamayan tek geliştirici değil. Geçtiğimiz yılın sonlarında Sandfall Interactive'in, Clair Obscur: Expedition 33 oyununda üretken yapay zeka kullanması nedeniyle Indie Game Awards'tan aldığı "Yılın Oyunu" ve "En İyi Çıkış Yapan Oyun" ödülleri elinden alınmıştı. Pearl Abyss gibi, Arc Raiders'ın geliştiricisi Embark Studios da oyuncu tabanından gelen tepkilerin ardından geri adım atarak oyunundaki yapay zeka yapımı materyalleri değiştirmişti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.