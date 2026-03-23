Crimson Desert'ta yapay zeka skandalı! Pearl Abyss özür dilemek zorunda kaldı

Geçtiğimiz günlerde piyasaya sürülen ve inceleme puanlarıyla beklentilerin altında kalarak eleştiri oklarının hedefi olan Crimson Desert şimdi de yeni bir krizle çalkalanıyor.

CRIMSON DESERT'TA YAPAY ZEKA SKANDALI VE ÖZRÜ

Engadget'ta yer alan habere göre, Crimson Desert oyuncuları, oyunda yapay zeka tarafından oluşturulmuş çeşitli görseller keşfetti. Oyunun arkasındaki Pearl Abyss şirketi ise oyuncuların bu keşfinin ardından resmi bir özür yayınladı. Şirket, X platformunda yaptığı açıklamada, oyunu deneysel yapay zeka üretim araçlarıyla oluşturulmuş bazı 2D görsel ögelerle piyasaya sürdüklerini ve oyunun lansmanından önce bu görselleri değiştirmeyi unuttuklarını açıkladı.

Şu anda oyunun Steam sayfasında "bazı 2D sahne öğelerinin oluşturulmasında üretken yapay zeka teknolojisinin tamamlayıcı bir kapasitede kullanıldığı" ve bunların daha sonra değiştirileceği belirtilen bir uyarı metni yer alıyor.

İÇERİKLER YAMAYLA DEĞİŞTİRİLECEK

Pearl Abyss, oyun içi tüm varlıkların kapsamlı bir denetimini yürüteceğini ve etkilenen her türlü içeriği değiştirmek için adımlar attığını belirtti. Geliştirici ekip, güncellenmiş bu varlıkların gelecek yamalarla sunulacağını ve ekibin daha fazla "şeffaflık ve tutarlılık" sağlamak için oyuncu tabanıyla nasıl iletişim kurduğunu dahili olarak gözden geçireceğini ifade etti.

OYUN DÜNYASINDAKİ İLK VAKA DEĞİL

Pearl Abyss, oyunlarında yapay zeka tarafından oluşturulan varlıkların kullanımını açıklamayan tek geliştirici değil. Geçtiğimiz yılın sonlarında Sandfall Interactive'in, Clair Obscur: Expedition 33 oyununda üretken yapay zeka kullanması nedeniyle Indie Game Awards'tan aldığı "Yılın Oyunu" ve "En İyi Çıkış Yapan Oyun" ödülleri elinden alınmıştı. Pearl Abyss gibi, Arc Raiders'ın geliştiricisi Embark Studios da oyuncu tabanından gelen tepkilerin ardından geri adım atarak oyunundaki yapay zeka yapımı materyalleri değiştirmişti.