Cübbeli Ahmet "Arabanın bile zekatını veriyor" demişti! Çakarlı lüks cip görüntüleri sonrası çok konuşulacak iddia: "Devlete ödediği vergi komik değil mi?"

Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün kızı Yüsra Ünlü Palazoğlu, trafik kurallarını ihlal ettiği görüntülerle gündemde. Palazoğlu'na, lüks cipinde usulsüz çakar kullanımı ve hatalı dönüş yaptığı için 139 bin 165 lira idari para cezası uygulanmıştı. Gazeteci Murat Ağırel, arabanın sahibi ve Cübbeli Ahmet'in damadı Esat Palazoğlu'nun sahibi olduğu araç kiralama şirketi için "2019 yılında ödediği vergi 0 TL, 2020 yılı 0 TL, 2021 yılı 0 TL, 2022 yılı 155 bin TL, 2023 yılında 358 bin TL" dedi ve "Bu kul hakkı değil mi?" diye sordu.

ÇAKARLI LÜKS CİPLE HATALI DÖNÜŞ: SÜRÜCÜ CÜBBELİ AHMET'İN KIZI ÇIKTI

İstanbul Beşiktaş'ta çakar tertibatı bulunan lüks cipin hatalı dönüş yaptığı görüntü sosyal medyada tepki çekmiş, sürücünün Cübbeli Ahmet'in kızı Yüsra Ünlü Palazoğlu olduğu ortaya çıkmıştı. Polis ekipleri tarafından sürücüye, 'Araçlarda ışıklı ve sesli uyarı işaretlerin takılacağı yerlerin dışında bulundurulması ve kullanılması' ve 'Trafik işaret ve levhalarına uymamak' suçlarından toplam 139 bin 165 lira idari para cezası uygulanmıştı.

CÜBBELİ AHMET: BIRAKIN MALLARININ ZEKÂTINI, ARABANIN BİLE ZEKÂTINI VERİR

Cübbeli Ahmet olayla ilgili bir açıklama yapmış, aracın sahibi damadı için "Bu yavrumuz bir yanlış yapmış, ceza kesilmiş. Çakar konusuna gelirsek, eşi zaten ticaretle uğraşıyor, tekneler yapıyor, fuarlara katılıyor. Benimle bir ilgisi yok. Araç da zaten eşinin. 38 milyon deniyor ama elektrikli bir araçmış, aslında 12 milyon lira. Evet, 12 milyon çok para ama herkesin rızkı farklıdır. Damadım fakirlere cömert davranan biri, bırakın mallarının zekâtını, arabanın bile zekâtını verir” demişti.

Bunun üzerine gazeteci Murat Ağırel, Halk TV'deki köşesinde Esat Palazoğlu'nun sahibi olduğu araç kiralama şirketinin devlete ödediği vergiyi gündeme taşıdı.

"0, 0, 0, 155 BİN, 358 BİN"

Şirketin 2014 yılında Mehmet Esat Palazoğlu tarafından kurulduğunu, 2019 yılında da tüm aile üyelerinin hisselerini Mehmet Esat Palazoğlu’na devrettiğini belirten Ağırel şöyle yazdı:

"Bu tarihten itibaren ne kadar vergi ödemiş diye baktım. Öyle ya arabanın bile zekâtını veriyor demişti Mahmut Ünlü. 2019 yılında ödediği vergi 0 TL, 2020 yılı 0 TL, 2021 yılı 0 TL, 2022 yılı 155 bin TL, 2023 yılında 358 bin TL. Yani son beş yılda ödediği vergi toplamı 513 bin TL."

"DEVLETE ÖDEDİĞİ VERGİ KOMİK DEĞİL Mİ?"

Türkiye’de sayılı insanın alacağı milyonluk lüks aracı oyuncak gibi kullanan bu kişiler “zekât” olarak ne kadar verdi bilinmez ama devlete ödediği vergi komik değil mi? Ben bu ödenen tutarları katbekat ödeyen market, bakkal, kasap, nalbur tanıyorum ve dükkânlarının kirasını veremiyorlar. Bu kul hakkı değil mi?"

EMNİYET VERİLEN CEZAYI AÇIKLAMIŞTI

Öte yandan İstanbul Emniyet Müdürlüğünden olayla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"24 Şubat Pazartesi günü, Beşiktaş ilçesi Etiler Nispetiye Caddesi'nde çakar-siren tertibatı kullanılarak trafiğin tehlikeye düşürülmesi ile ilgili olarak, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sanal trafik devriyesi ekiplerince, olayın sosyal medyada yer alan görüntüleri üzerinden inceleme başlatılmış, sürücü şahıs tespit edilmiştir. Sürücü hakkında, yapmış olduğu ihlalden dolayı 2987 sayılı KTK’nın, 26/6 ve 47/1-C maddeleri uyarınca toplam 139 bin 165 lira trafik idari para cezası işlemi uygulanmıştır."