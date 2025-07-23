Cumartesi Anneleri'nin sembol ismi Emine Ocak hayatını kaybetti

Hasan Ocak'ın Annesi, Adalet Mücadelesinin Simgesiydi

Türkiye, Cumartesi Anneleri hareketinin sembol isimlerinden biri olan Emine Ocak'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyor. 89 yaşında hayata veda eden Ocak, oğlu Hasan Ocak'ın 1995 yılında gözaltında kaybedilmesinin ardından başlayan ve yıllardır süren adalet arayışıyla tanınıyordu. Galatasaray Meydanı'nda Cumartesi Anneleri ile birlikte verdiği mücadele, Türkiye'deki insan hakları ihlallerine karşı yükselen önemli bir ses olmuştu.

Emine Ocak, sadece bir anne değil, aynı zamanda bir direniş sembolüydü. Yıllar boyunca, hava koşulları ne olursa olsun, Galatasaray Meydanı'nda oğlu Hasan Ocak ve diğer kayıp yakınları için adalet talep etti. Bu kararlılığı, onu Cumartesi Anneleri hareketinin en tanınan ve saygı duyulan isimlerinden biri haline getirdi. Ocak, Cumartesi Anneleri’nin 700’üncü hafta eylemine polis müdahalesinde gözaltına alınmasıyla da gündeme gelmişti. Bu olay, onun adalet arayışındaki azmini ve kararlılığını bir kez daha gözler önüne sermişti.

Ocak'ın vefatı, Cumartesi Anneleri hareketi ve insan hakları savunucuları için büyük bir kayıp olarak değerlendiriliyor. Cumartesi Anneleri'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Ocak'ın cesareti, ısrarı ve kararlılığıyla hakikat ve adalet mücadelesinin en güçlü sesi olduğu vurgulandı. Açıklamada, cenaze törenine ilişkin bilgilerin daha sonra duyurulacağı belirtildi.