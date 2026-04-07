Cumhrubaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'daki saldırıya ilk tepki: "Zaman ayarlı provokasyon, lanetliyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ROKETSAN Üretim Tesisleri Açılışı, Seri Üretim Teslimatları ve Temel Atma Töreni programına katıldı. Erdoğan burada gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

"KALLEŞ SALDIRIYI LANETLEDİĞİMİZİN BİLİNMESİNİ İSTİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde:

"Öncelikle bugün öğle saatlerinde İstanbul Beşiktaş'ta meydana gelen ve kahraman güvenlik güçlerimizin başarılı müdahalesiyle boşa çıkarılan kalleş saldırıyı lanetlediğimizin bilinmesini istiyorum. Menfur terör eyleminde biri ölü 2'si yaralı olmak üzere 3 terörist etkisiz hale getirilmiş, müdahale sırasında 2 kahraman polisimiz hafif yaralanmıştır. Saldırıyla ilgili hem İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız hem de emniyet, istihbarat birimlerimiz gerekli tahkikatlarını süratle başlatmıştır.

"ZAMAN AYARLI PROVOKASYONLARLA TÜRKİYE'NİN GÜVEN İKLİMİNE ZARAR VERİLMESİN MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

Yaralı polislerimize cenabı Allah'tan acil şifalar diliyor, İstanbul emniyetine ve halkına geçmiş olsun diyorum. Terörün her türlüsüyle mücadelemizi kararlılıkla sürdürecek, bugünkü gibi alçak ve zaman ayarlı provokasyonlarla Türkiye'nin güven iklimine zarar verilmesine müsaade etmeyeceğiz.

Bu anlamlı tören vesilesiyle sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Sizlerin şahsında karada, denizde, havada destan yazan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin geliştirdiği proje ürün sistemlerle başarılarına her gün bir yenisini ekleyen ROKETSAN ailemizin ve savunma sanayinde faaliyet gösteren 4 bin 500’ü aşkın firmamızın her bir mensubuna buradan selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum.

Bütüncül yönetim kapasitesiyle bu çalışmaların uyum içinde yürümesini sağlayan Savunma Sanayii Başkanlığımızı da tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Cenabı Allah sizlerden razı olsun. Türkiye'nin güçlü, müessir, muteber ve aydınlık yarınları için ortaya koyduğunuz şu emeği, harcadığınız şu çabayı inşallah hepimiz için hayırlara vesile olsun diyorum.

"SAVUNMADA DIŞA BAĞIMLILIK ORANIMIZI YÜZDE 80'DEN YÜZDE 20'YE İNDİRDİK"

Biz Sinop'ta füze testleri yaparken ana muhalefet partisinin genel başkanı balıklar füze seslerinden ürküyor, yuvalarını terk ediyor diyordu. Eğer biz bunlara kulak verseydik savunma sanayinde bugün geldiğimiz noktanın yakınından bile geçemezdik. Savunmada dışa bağımlılık oranımızı yüzde 80'den yüzde 20'ye indirdik"