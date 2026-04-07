HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Cumhrubaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'daki saldırıya ilk tepki: "Zaman ayarlı provokasyon, lanetliyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün İstanbul'da gerçekleştirilen terör saldırısını sert ifadelerle eleştirdi. Erdoğan, "Kalleş saldırıyı lanetlediğimizin bilinmesini istiyorum. Terörün her türlüsüyle mücadelemizi kararlılıkla sürdürecek, bugünkü gibi alçak ve zaman ayarlı provokasyonlarla Türkiye'nin güven iklimine zarar verilmesine müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Melih Kadir Yılmaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ROKETSAN Üretim Tesisleri Açılışı, Seri Üretim Teslimatları ve Temel Atma Töreni programına katıldı. Erdoğan burada gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

"KALLEŞ SALDIRIYI LANETLEDİĞİMİZİN BİLİNMESİNİ İSTİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde:

"Öncelikle bugün öğle saatlerinde İstanbul Beşiktaş'ta meydana gelen ve kahraman güvenlik güçlerimizin başarılı müdahalesiyle boşa çıkarılan kalleş saldırıyı lanetlediğimizin bilinmesini istiyorum. Menfur terör eyleminde biri ölü 2'si yaralı olmak üzere 3 terörist etkisiz hale getirilmiş, müdahale sırasında 2 kahraman polisimiz hafif yaralanmıştır. Saldırıyla ilgili hem İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız hem de emniyet, istihbarat birimlerimiz gerekli tahkikatlarını süratle başlatmıştır.

"ZAMAN AYARLI PROVOKASYONLARLA TÜRKİYE'NİN GÜVEN İKLİMİNE ZARAR VERİLMESİN MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

Yaralı polislerimize cenabı Allah'tan acil şifalar diliyor, İstanbul emniyetine ve halkına geçmiş olsun diyorum. Terörün her türlüsüyle mücadelemizi kararlılıkla sürdürecek, bugünkü gibi alçak ve zaman ayarlı provokasyonlarla Türkiye'nin güven iklimine zarar verilmesine müsaade etmeyeceğiz.

Bu anlamlı tören vesilesiyle sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Sizlerin şahsında karada, denizde, havada destan yazan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin geliştirdiği proje ürün sistemlerle başarılarına her gün bir yenisini ekleyen ROKETSAN ailemizin ve savunma sanayinde faaliyet gösteren 4 bin 500’ü aşkın firmamızın her bir mensubuna buradan selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum.

Bütüncül yönetim kapasitesiyle bu çalışmaların uyum içinde yürümesini sağlayan Savunma Sanayii Başkanlığımızı da tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Cenabı Allah sizlerden razı olsun. Türkiye'nin güçlü, müessir, muteber ve aydınlık yarınları için ortaya koyduğunuz şu emeği, harcadığınız şu çabayı inşallah hepimiz için hayırlara vesile olsun diyorum.

"SAVUNMADA DIŞA BAĞIMLILIK ORANIMIZI YÜZDE 80'DEN YÜZDE 20'YE İNDİRDİK"

Biz Sinop'ta füze testleri yaparken ana muhalefet partisinin genel başkanı balıklar füze seslerinden ürküyor, yuvalarını terk ediyor diyordu. Eğer biz bunlara kulak verseydik savunma sanayinde bugün geldiğimiz noktanın yakınından bile geçemezdik. Savunmada dışa bağımlılık oranımızı yüzde 80'den yüzde 20'ye indirdik"

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bolu’da kurban pazarlarında hareketlilik başladıBolu’da kurban pazarlarında hareketlilik başladı
Tokat Belediyesi’nden temizlikte dev adımTokat Belediyesi’nden temizlikte dev adım

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD basını duyurdu! Netanyahu'dan Trump'a ateşkes çağrısı

ABD basını duyurdu! Netanyahu'dan Trump'a ateşkes çağrısı

Rusya: "Durum hızla kötüleşiyor ve tamamen kontrolden çıkabilir"

Rusya: "Durum hızla kötüleşiyor ve tamamen kontrolden çıkabilir"

Yapay zekadan çok şaşırtan şampiyonluk tahmini! Herkesi ters köşe yaptı

Yapay zekadan çok şaşırtan şampiyonluk tahmini! Herkesi ters köşe yaptı

Ünlü isimlere yeni operasyon! Gözaltına alındılar

Ünlü isimlere yeni operasyon! Gözaltına alındılar

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

Çalışma saatinden fazla mesai ücretine kadar düzenleme!

Çalışma saatinden fazla mesai ücretine kadar düzenleme!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.