Cumhur İttifakı çıkışıyla gündem oldu! Saadet lideri Arıkan'dan "Teklif gelirse" açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan’ın Cumhur İttifakı’yla ilgili sözleri siyasetin gündemine oturdu. Arıkan, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir yayında ittifak konusunda açık kapı bırakıp “Ben Cumhur İttifakı’na ‘Hayatta olmaz, bunlarla bir araya gelinmez’ diyen bir siyasetçi değilim. Elbette bir araya gelirim” ifadelerini kullanmıştı. Bu sözlerin ardından Saadet Partisi’nin Cumhur İttifakı’na katılacağı öne sürüldü.

'CUMHUR İTTİFAKI' İDDİASINA YANIT

Arıkan bugün Halk TV’de Deniz Bayramoğlu’nun sorularını yanıtladı. Söz konusu ifadelerinin bir ittifaka katılım kararı olarak yorumlanmasına karşı çıkan Saadet Partisi lideri, partisinin Cumhur İttifakı’na katılmak gibi bir gündeminin olmadığını söyledi.

"TEKLİF GELİRSE GÖRÜŞÜRÜZ"

Siyasi partiler arasındaki iletişimin tamamen kesilmemesi gerektiğini savunan Arıkan, iktidar partilerinden görüşme teklifi gelmesi durumunda “Elbette ki görüşeceğiz” dedi.

"YENİ SİYASİ HAT" MESAJI

Saadet Partisi lideri, Yeniden Refah Partisi ve DEVA Partisi ile görüşmelerin sürdüğünü de açıkladı. Üç partiyle birlikte mevcut siyasi dengelerin dışında yeni bir oluşum hedeflediklerini belirten Arıkan “Yeni bir siyasi hat inşa etmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

AÇIKLAYACAKLARI ADAYA İLİŞKİN İPUCU

Arıkan ayrıca daha önce yaptığı “Bir aday açıklayacağız, tüm Türkiye ‘Oh be!’ diyecek" açıklamasıyla ilgili de "O aday mevcut seçilmiş veya çok konuşulan isimlerden biri değil bambaşka bir isim olacak” diye konuştu.