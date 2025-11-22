HABER

Cumhur İttifakı üyesi 'İmralı' kararına ateş püskürdü! "Öcalan'ın ayağına gitme teklifi"

Cumhur İttifakı'nın ortağı Büyük Birlik Partisi (BBP) lideri Mustafa Destici Terörsüz Türkiye süreci kapsamında dün komisyonda alınan 'İmralı' kararıyla ilgili çok sert eleştiride bulundu. İmralı ile görüşmenin kapalı ve dolayılı bir ifade olduğunu belirten Destici, "Aslında ve özünde Öcalan’ın ayağına gitme teklifidir bu" dedi.

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında dün TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu gerçekleştirdi. Tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği komisyon toplantısından çıkan İmralı kararı siyaset sahnesinde birçok yeniliğe gebe... İmralı'ya gitme konusunda komisyonun aldığı olumlu karar sonrası Cumhur İttifakı üyesi BBP'nin lideri Destici adeta ateş püskürdü.

"ÖCALAN'IN AYAĞINA GİTME TEKLİFİ"

Destici, "İmralı ile görüşme üstü kapalı ve dolaylı bir ifadedir. Aslında ve özünde Öcalan’ın ayağına gitme teklifidir bu." dedi.

"KABUL EDİLEMEZ"

Destici şu ifadeleri kullandı:

"Bu ülke mukadderatına 40 yıl ihanet etmiş, dünyanın en kanlı örgütünü kurmuş ve buna 40 yıl boyunca liderlik etmiş, işlediği bütün suçların sorumluluğunu üzerinde taşıyan bir terörist başının bu denli legalize ve sempatize edilmesini kabul etmez."

