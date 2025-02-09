Cumhurbaşkanı adaylığını açıkladı! "Bu idealleri hayata geçirmek için" dedi, 2028'i işaret etti

Şu sıralar CHP'nin cumhurbaşkanı adayının kim olacağı siyasetin gündemine yön veriyor. Millet İttifakı'nda CHP'nin ortağı olarak yer alan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'dan adaylık çıkışı geldi.

2028'İ İŞARET ETTİ: "CUMHURBAŞKANI ADAYIYIM"

Cine 1 TV'de katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulunan Uysal aday olacağını şu sözlerle duyurdu:

"Türkiye’nin Demokrat Parti’nin temsil ettiği köklü değerlerle yeniden ayağa kalkması gerekiyor. 2028 seçimlerinde bu idealleri hayata geçirmek için Demokrat Parti’nin cumhurbaşkanı adayıyım."

'ALTILI MASA'DA YER ALMIŞTI

Gültekin Uysal, 2023 seçimlerine "Millet İttifakı" olarak giren 'altılı masa' liderleri arasında yer alıyordu. Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır