Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Irak Başbakanı Zeydi "ticaret, enerji ve ekonomiyi" görüştü

Şara, Irak Başbakanı Zeydi ve beraberindeki heyeti, Şam Uluslararası Havalimanı'nda karşıladı.

Başkent Şam'daki Halk Sarayı'nda gerçekleşen görüşmede iki liderin, enerji, ekonomi, tarım, su kaynakları yönetimi ve sınır güvenliği başta olmak üzere ikili ilişkileri ve bölgesel meseleleri ele aldı.

Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre Zeydi, Irak ve Suriye halklarının "iki ayrı ülkede yaşayan tek bir halk" olduğunu dile getirdi.

Zeydi, başta ekonomi ve sosyal alanlar olmak üzere ikili işbirliğini geliştirmeyi, güvenlik alanındaki ortak çalışmaları artırmayı ve bölgesel ile uluslararası meselelerde ortak tutum sergileyerek bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına katkıda bulunmayı hedeflediklerini belirtti.

Görüşmede, Irak petrolünün günlük 2 milyon varil taşıma kapasitesine sahip Banyas hattı üzerinden ihraç edilmesi, iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması ve gıda ile ekonomi alanlarında bütünleşmenin sağlanması amacıyla tarım sektöründe ortak çalışmalar yürütülmesi konuları masaya yatırıldı.

Kaynak: AA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır