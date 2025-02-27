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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum: "Terörsüz Türkiye hedefi adım adım gerçekleşiyor"

27.02.2025 22:43
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, İmralı'dan gelen terör örgütüne silah bırakma çağrısının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. "Terörsüz Türkiye hedefi adım adım gerçekleşiyor" diyen Uçum, "Öcalan’ın açıklaması baştan beri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ve Sayın Bahçeli’nin ifade ettiği devlet inisiyatifinin çizdiği çerçeveye ve içeriğe uygun oldu." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum: "Terörsüz Türkiye hedefi adım adım gerçekleşiyor"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, "Terörsüz Türkiye hedefi adım adım gerçekleşiyor" başlığı ile sosyal medya platformu X hesabından bir paylaşım yaparak İmralı'nın çağrısını değerlendirdi.

Uçum paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Öcalan’ın açıklaması baştan beri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ve Sayın Bahçeli’nin ifade ettiği devlet inisiyatifinin çizdiği çerçeveye ve içeriğe uygun oldu.

Açıklamada özü itibariyle; kimlik sorunu kalmadı, inkar bitti, iki ulus yok, iki resmi dil yok, iki vatandaşlık yok, özerklik talebi yok, federasyon talebi yok, denildi. Üniter Devlete sahip çıkıldı. Türkiye’de inkar ve redde dayalı ifade edilen iç Kürt sorunu çözülmüştür, konu demokrasidir, devletle ve toplumla bütünleşmektir, demokrasiyi geliştirmektir, vurgusu yapıldı. Tüm grupların silahları bırakması ve terör örgütünün kendini feshetmesi kesin bir dille ifade edildi. Bunun anlamı terör yoluyla Türkiye’ye dayatılan, Türkiye’yi bölmeyi amaçlayan ve bir emperyalist proje olan dış Kürt sorunun da bitme yoluna girmesidir, terör tamamen tasfiye edilince bu da bitecektir ve bunun ilanı yapıldı.

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Bu çağrıya ne seviyede uyulup uyulmayacağı artık pratik bir sorundur, uymayanlar çıkarsa da sonuçlarına katlanacaktır.

Bu çağrı yapılmadan önce çağrıyı ve yeni dönemi çeşitli yöntemlerle sabote etmeye ve zehirlemeye çalışanların, ne kadar büyük bir provakasyon içinde olduğu da görüldü. Başaramadılar, bundan sonra da başaramayacaklar.

Pazarlıksız, kayıtsız ve şartsız çağrı olacak denmişti ve aynen öyle oldu.

Türkiye için artık yeni bir dönem başlıyor.

Bundan sonra demokrasiyi daha da geliştirmek ve güçlendirmek herkesin talebi ve sorumluluğu olduğu gibi Türkiye’nin bağımsızlığını, coğrafi bütünlüğünü ve siyasi birliğini korumak da herkesin ödevidir. Kimsenin kenara çekilmek, uzakta kalmak, karşıda durmak için bahanesi kalmadı.

Hep birlikte Türkiye’yiz, bunu artık her mecrada her alanda 86 milyonluk bir güç olarak göstermeliyiz."

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Mehmet Uçum
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