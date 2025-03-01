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  4. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum: "Türk vatandaşlığı isminden vazgeçilemez"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum: "Türk vatandaşlığı isminden vazgeçilemez"

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
01.03.2025 21:55
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan 'eşit vatandaşlık' söylemlerine yanıt geldi. Daha önce "Eşit vatandaşlık tezi emperyalist dış Kürt sorunu projesinin hedefi olan Türkiye’nin bölünmesine yöneliktir" diyen Uçum yeni paylaşımında "Türk vatandaşlığı eşit vatandaşlıktır. Türk vatandaşlığı isminden vazgeçilemez" dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum: "Türk vatandaşlığı isminden vazgeçilemez"

'Eşit vatandaşlık' konusu zaman zaman gündem olamaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, daha önce yaptığı açıklamada "Terörsüz Türkiye hedefine yönelik yeni aşama adım adım ilerlerken iç ve dış bazı çevrelerin eşit vatandaşlık konusunda ciddi bir ideolojik kampanya yaptığı gözleniyor" açıklamasını yapmıştı.

"TÜRKİYE'NİN BÖLÜNMESİDİR"

"Eşit vatandaşlık tezi emperyalist dış Kürt sorunu projesinin hedefi olan Türkiye’nin bölünmesine yöneliktir" diyen Uçum'dan yeni bir paylaşım geldi.

Uçum paylaşımında "Türk vatandaşlığı eşit vatandaşlıktır. Türk vatandaşlığı isminden vazgeçilemez." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Uçum
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