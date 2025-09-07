HABER

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan çok sert 'Manifest' tepkisi

Son zamanların popüler gruplarından Manifest Küçükçiftlik Park'taki konserlerinin ardından Türkiye gündemine oturdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı grup hakkında 'Hayasızca hareketler' ve 'Teşhircilik' suçundan soruşturma başlattı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral ise Manifest'le ilgili çok sert bir paylaşıma imza attı.

Ufuk Dağ

Dün akşam İstanbul Küçükçiftlik Park'ta Manifest grubunun konseri vardı. Konserde yaşanan sosyal medyada kendine geniş yer buldu. Görüntüleriyle gündem olan konsere Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan sert bir tepki geldi.

Saral sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Manifest'i hedef aldı ve ağır ifadeler kullandı Saral paylaşımında, "Manifest grubu denen bu ahlâksız-edepsiz-hayasız zebani kılıklı yaratıklar, bir daha bu teşhirciliği yapamayacak şekilde haklarında işlem yapılmalıdır." ifadelerine yer verdi.

BAŞSAVCILIK TALİMAT VERDİ

‘Manifest' isimli müzik grubunun, Şişli Küçükçiftlikpark'ta 6 Eylül günü gerçekleştirdiği konser sırasında, grup üyeleri ve dans gösterilerinde çekilen görüntüler üzerine ‘Hayasızca hareketler' ve ‘Teşhircilik' suçlarından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca resen soruşturma başlatılmıştı. Toplumun sahip olduğu ortak edep duygularının ihlali ve incitilmesi ile edep ve ahlak temizliğine saldırı niteliği taşıdığı, çocuklar ve gençlerin duygularına zarar verip olumsuz etkileyici nitelikte eylem ve hareketlerde bulundukları iddiası üzerine başlatılan soruşturmada, Başsavcılık tarafından şüphelilerin tespiti için kolluk birimlerine talimat verildiği öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:
Oktay Saral Manifest
