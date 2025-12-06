HABER

Macron, Avrupalı liderlerle bir araya gelecek

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin devam eden müzakereleri ele almak için 8 Aralık Pazartesi günü İngiltere'nin başkenti Londra'da Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile bir araya geleceğini açıkladı.

Avrupalı liderler arasındaki Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin diplomatik trafik devam ediyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD arabuluculuğunda devam eden müzakereler ve savaşın gidişatına ilişkin başlıkları ele almak için 8 Aralık Pazartesi günü İngiltere'nin başkenti Londra'ya resmi ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.

"AVRUPA'NIN TAMAMININ GÜVENLİĞİDİR"

Macron, Londra'daki temasları kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile bir araya geleceğini bildirdi. Macron sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ukrayna sarsılmaz desteğimize güvenebilir. Gönüllü Koalisyonu'nun bir parçası olarak yürüttüğümüz çabaların tüm amacı budur. Ukrayna'ya güvenlik garantileri sağlamak için ABD ile birlikte bu çabaları sürdürmeye devam edeceğiz; çünkü bunlar olmadan sağlam ve kalıcı bir barış mümkün değil. Ukrayna'da söz konusu olan sadece o ülkenin değil, Avrupa'nın tamamının güvenliğidir. Rusya, şiddeti tırmandıran bir yaklaşımın içinde sıkışmış durumdadır ve barış arayışı içinde değildir. Rusya'yı barışı kabul etmeye zorlamak için üzerindeki baskıyı sürdürmeliyiz" ifadelerini kullandı.

