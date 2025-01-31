Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, İmamoğlu'nu sert sözlerle hedef alıp AK Partili belediyeyi tebrik etti: 'Birileri soymaya çalışırken...'

Keskin çıkışlarıyla tanınan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral; Ekrem İmamoğlu'nu hedef alarak İBB'yi üstü kapalı bir şekilde İstanbul'u soymakla suçladı. Oktay Saral; buna karşılık AK Partili Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu'nu kutladı.

Ekrem İmamoğlu ile merkezi idare arasındaki gerginlikler devam ediyor. Cumhurbaşkanı başdanışmanı Oktay Saral, üstü kapalı bir şekilde Ekrem İmamoğlu tarafından yönetilen İBB'yi suçlayarak Arnavutköy Belediyesi'ni övdü.

SARAL'DAN 'İBB' GÖNDERMESİ! AK PARTİLİ BELEDİYEYE ÖVGÜ

"İstanbul’da birileri belediyeleri soymaya çalışırken, birileri de hizmet etmek ve halkın teveccühünün karşılığını en iyi şekilde verebilmek adına çalışıyor.

AK Belediyecilik anlayışı budur. Tebrik ediyorum başkanım."

İstanbul’da birileri belediyeleri soymaya çalışırken, birileri de hizmet etmek ve halkın teveccühünün karşılığını en iyi şekilde verebilmek adına çalışıyor.

AK Belediyecilik anlayışı budur. Tebrik ediyorum başkanım. https://t.co/H13syfFeyR — Oktay SARAL (@oktay_saral) January 28, 2025

2024 yerel seçimlerinde Arnavutköy'ü AK Partili Mustafa Candaroğlu kazandı. Oyların %41.94'ünü alan Candaroğlu, seçimden galibiyetle ayrıldı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Tekin Aras ise %38.44 ile ikinci sırada yer aldı. Yeniden Refah Partisi ise oyların %5.88'ini alarak üçüncü parti oldu.