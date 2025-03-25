Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine yönelik hakaretlere tepki

İBB Balkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan protestolarda 5. gün geride kalırken; eylemlerin merkezi haline dönüşen Saraçhane'de kaydedilen bir görüntü, büyük tepki çekti. Kalabalık içindeki bir grup Saraçhane'deki eylemler sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, merhum annesine ve ailesine hakaret etti.

Söz konusu hakaretler büyük tepki çekerken bir tepki de Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan geldi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum, sosyal medyada yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Cumhurbaşkanı Erdoğan hem Halkın (Cumhurun) Başkanıdır hem de Devletin Başkanıdır (Anayasa Madde 104). Anayasaya göre Cumhurbaşkanına saygısızlık Halka ve Devlete saygısızlıktır.

Cumhurbaşkanın ailesine hakaret ise büyük ahlaksızlıktır.

Bunlar suçtur ve hiç bir suç cezasız kalmaz.

Küfrü siyaset, kutsala (camiye ve ezana) saygısızlığı marifet, hakareti cesaret olarak gören güruh bu çirkinliklerin içinde boğulacak.

Bunları tahrik ve teşvik edenler kim olursa olsun hesabını hukuk ve halk nezdinde verecek.

Demokrasi ve hukuk düşmanı eylemler son bulacak.

Bu süreçten kendilerine siyasi ikbal çıkacağı hırsıyla emperyalistlerin medyasında Türkiye’yi batıcılığa teslim etme sözü verecek kadar gözü dönmüş kişiler tepe üstü çakılacak.

Türkiye bu süreçten de güçlenerek çıkacak, emperyalist odaklar ve onların yerli işbirlikçileri bir kez daha hüsrana uğrayacak, kimsenin şüphesi olmasın."