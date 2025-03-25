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  4. Görüntüler tepki çekmişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret eden 41 şüpheli yakalandı

Görüntüler tepki çekmişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret eden 41 şüpheli yakalandı

25.03.2025 07:17
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İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarını protesto amacıyla Saraçhane'de düzenlenen gösteriler sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve ailesine hakaret ettiği belirlenen 41 şüpheli gözaltına alındı.

Görüntüler tepki çekmişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret eden 41 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, Saraçhane'de yapılan izinsiz gösteriler sonrası 41 şüphelinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve ailesine hakaret ettiği tespit edildi.

Savcılık, şüpheliler hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet" ile "görevli memura mukavemet" suçlarından gözaltı kararı verdi.

41 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonda 41 şüpheliyi gözaltına aldı.

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Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

(AA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan
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