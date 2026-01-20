HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "13 bin 448 eserin ülkemize iadesini sağladık"

Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri ve Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülleri Takdim Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye, UNESCO'ya en çok miras kaydettiren ikinci ülke konumundadır" dedi. Erdoğan ayrıca, yurt dışına kaçırılan 13 bin 448 eserin ülkemize iadesinin sağlandığını vurgulayarak, "Birileri gibi edebiyatını istismarını yapmıyor tribünlere oynamıyoruz. Her alanda çok yönlü bir çaba harcıyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "13 bin 448 eserin ülkemize iadesini sağladık"
Melih Kadir Yılmaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri ve Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülleri Takdim Töreni'nde önemli değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan'ın yaptığı açıklamalardan öne çıkan satır başları şu şekilde:

"Hal nasıl sari ise mekan da saridir. Sanatçının zihnine, sezişine etki eder. Sanatçının ortaya koyduğu her eser aslında binlerce yıllık tarihin, kültürün, mekanın ve elbette yaşanılan coğrafyanın bir özetidir. Bizler geleneksel sanatlardan mimariye, şiir ve edebiyata çok köklü bir birikimin varisleriyiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "13 bin 448 eserin ülkemize iadesini sağladık" 1

"TÜRKİYE UNESCO'YA EN ÇOK MİRAS KAYDETTİREN İKİNCİ ÜLKE"

Bugün itibarıyla Türkiye, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras listelerine kaydettirdiği 32 kültürel değeriyle 185 ülke arasında en çok kültürel miras kaydettiren ikinci ülke konumundadır.

"SANAT TAŞIYICI KOLONLARINDAN BİRİDİR"

Sanat, milli kültür ve kimliğin en belirleyici unsurlarından, taşıyıcı kolonlarından biridir. Sanatını aşkla yapan siz kıymetli ustalarımıza değerlerimizi yaşattığını için tüm kalbimle teşekkür ediyorum.

"İÇERİKTEN DAHA FAZLA AMBALAJ RAĞBET GÖRÜYOR"

Artık ne yazık ki nitelikten ziyade nicelik, içerikten daha fazla ambalaj rağbet görüyor. Biraz yavaşlamak, kendi sesimizi biraz dinlemek, kendi içimize yönelmek zorundayız. Meselelerin dış yüzünü aşıp öze asıl manaya ulaşmak durumundayız.

"BİRİLERİ GİBİ TRİBÜNLERE OYNAMIYORUZ, ÇOK YÖNLÜ ÇABA HARCIYORUZ"

Kültür ve mirasımızın korunması yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması için büyük bir hassasiyetle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Birileri gibi edebiyatını istismarını yapmıyor tribünlere oynamıyoruz. Her alanda çok yönlü bir çaba harcıyoruz. Yurt dışına kaçırılan 13 bin 448 eserin ülkemize iadesini sağladık. Kültür yolu festivalleri kapsamında geçtiğimiz yıl 20 farklı şehrimizde 50 bini aşkın sanatçımızla 9 bin 600'ün üzerinde etkinlik gerçekleştirdik.

"YAŞAYAN MİRAS OKULLARIMIZI 81 İLİMİZE YAYGINLAŞTIRACAĞIZ"

Gençlerimizin gelenekli sanatlarımızla daha sıkı bağlar kurabilmesi için başlattığımız ve ilkini 15 Temmuz Müzesi’nde gerçekleştirdiğimiz, buradan hareketle açtığımız Yaşayan Miras Okullarımızı çok kısa bir süre içerisinde 81 ilimize yaygınlaştıracağız. 2025 senesinde yapılan kazı çalışmalarında 15 binin üzerinde arkeolojik buluntuyu gün yüzüne çıkardık. Gece müzeciliği ile 600 bin ziyaretçi ağırladık.

Burada tek tek saymaya kalksak saatlerimizi alacak nice çalışmayı, eseri, projeyi hayata geçirdik"

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
3 aylık evli Helin'in şüpheli ölümü! Ablasına 'boşanmak istiyorum' demiş3 aylık evli Helin'in şüpheli ölümü! Ablasına 'boşanmak istiyorum' demiş
Rüzgar binanın cephesini söktü, facia kıl payı atlatıldıRüzgar binanın cephesini söktü, facia kıl payı atlatıldı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Netanyahu'dan Türkiye açıklaması! "ABD ile tartışıyoruz, izin vermeyeceğiz"

Netanyahu'dan Türkiye açıklaması! "ABD ile tartışıyoruz, izin vermeyeceğiz"

Gölette cansız bedeni bulunmuştu! Eşi içkisine ilaç katmış

Gölette cansız bedeni bulunmuştu! Eşi içkisine ilaç katmış

(Özet) Beşiktaş - Zecorner Kayserispor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Beşiktaş - Zecorner Kayserispor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Ümit Karan ve Yılmaz Efe'nin uyuşturucu testi sonucu belli oldu

Ümit Karan ve Yılmaz Efe'nin uyuşturucu testi sonucu belli oldu

Gram altında İslam Memiş şubat için konuştu 'Bunlar sürpriz olmayan rakamlar'

Gram altında İslam Memiş şubat için konuştu 'Bunlar sürpriz olmayan rakamlar'

Yeşil pasaport hakkı o meslek gruplarına gelecek!

Yeşil pasaport hakkı o meslek gruplarına gelecek!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.