Cumhurbaşkanı Erdoğan: "13 bin 448 eserin ülkemize iadesini sağladık"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri ve Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülleri Takdim Töreni'nde önemli değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan'ın yaptığı açıklamalardan öne çıkan satır başları şu şekilde:



"Hal nasıl sari ise mekan da saridir. Sanatçının zihnine, sezişine etki eder. Sanatçının ortaya koyduğu her eser aslında binlerce yıllık tarihin, kültürün, mekanın ve elbette yaşanılan coğrafyanın bir özetidir. Bizler geleneksel sanatlardan mimariye, şiir ve edebiyata çok köklü bir birikimin varisleriyiz.

"TÜRKİYE UNESCO'YA EN ÇOK MİRAS KAYDETTİREN İKİNCİ ÜLKE"

Bugün itibarıyla Türkiye, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras listelerine kaydettirdiği 32 kültürel değeriyle 185 ülke arasında en çok kültürel miras kaydettiren ikinci ülke konumundadır.

"SANAT TAŞIYICI KOLONLARINDAN BİRİDİR"

Sanat, milli kültür ve kimliğin en belirleyici unsurlarından, taşıyıcı kolonlarından biridir. Sanatını aşkla yapan siz kıymetli ustalarımıza değerlerimizi yaşattığını için tüm kalbimle teşekkür ediyorum.

"İÇERİKTEN DAHA FAZLA AMBALAJ RAĞBET GÖRÜYOR"

Artık ne yazık ki nitelikten ziyade nicelik, içerikten daha fazla ambalaj rağbet görüyor. Biraz yavaşlamak, kendi sesimizi biraz dinlemek, kendi içimize yönelmek zorundayız. Meselelerin dış yüzünü aşıp öze asıl manaya ulaşmak durumundayız.

"BİRİLERİ GİBİ TRİBÜNLERE OYNAMIYORUZ, ÇOK YÖNLÜ ÇABA HARCIYORUZ"

Kültür ve mirasımızın korunması yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması için büyük bir hassasiyetle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Birileri gibi edebiyatını istismarını yapmıyor tribünlere oynamıyoruz. Her alanda çok yönlü bir çaba harcıyoruz. Yurt dışına kaçırılan 13 bin 448 eserin ülkemize iadesini sağladık. Kültür yolu festivalleri kapsamında geçtiğimiz yıl 20 farklı şehrimizde 50 bini aşkın sanatçımızla 9 bin 600'ün üzerinde etkinlik gerçekleştirdik.

"YAŞAYAN MİRAS OKULLARIMIZI 81 İLİMİZE YAYGINLAŞTIRACAĞIZ"

Gençlerimizin gelenekli sanatlarımızla daha sıkı bağlar kurabilmesi için başlattığımız ve ilkini 15 Temmuz Müzesi’nde gerçekleştirdiğimiz, buradan hareketle açtığımız Yaşayan Miras Okullarımızı çok kısa bir süre içerisinde 81 ilimize yaygınlaştıracağız. 2025 senesinde yapılan kazı çalışmalarında 15 binin üzerinde arkeolojik buluntuyu gün yüzüne çıkardık. Gece müzeciliği ile 600 bin ziyaretçi ağırladık.

Burada tek tek saymaya kalksak saatlerimizi alacak nice çalışmayı, eseri, projeyi hayata geçirdik"