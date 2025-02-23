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Cumhurbaşkanı Erdoğan A Takımı'nı belirledi! İşte yeni AK Parti MYK listesi...

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
23.02.2025 18:35
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AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi sonrasında AK Parti'nin yeni Merkez Yürütme Kurulu (MYK) listesi belli oldu. AK Parti MYK Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve Mustafa Elitaş, Genel Sekreter Eyüp Kadir İnal, Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Siyasi İşler Başkanı Hayati Yazıcı oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan A Takımı'nı belirledi! İşte yeni AK Parti MYK listesi...

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sona erdi. Parti Genel Merkezi'ndeki toplantı, basına kapalı gerçekleşti.

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İŞTE YENİ AK PARTİ MYK

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) listesi belli oldu. Buna göre, AK Parti MYK Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve Mustafa Elitaş, Genel Sekreter Eyüp Kadir İnal, Parti Sözcüsü Ömer Çelik Siyasi İşler Başkanı Hayati Yazıcı, Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, Tanıtım ve Medya Başkanı Muhammed Faruk Acar, Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sarıkaya, Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan, Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, Sivil Toplum Başkanı Belgin Uygur, İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın, Mali İşler Başkanı Ahmet Baha Öğütken, Çevre Şehircilik Başkanı Sevilay Tuncel, Bilim Teknoloji Başkanı Ömer İleri, Arge Başkanı Mustafa Şen, Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman, Sağlık Politikaları Başkanı Halit Yerebakan ve Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekçi oldu.

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"CUMHURBAŞKANIMIZIN ÇALIŞMALARLA İLGİLİ TALİMATLARI OLDU"

Toplantı sonrası açıklama yapan Ömer Çelik şunları ifade etti:

"AK Parti ve Cumhur İttifakı bir kez daha en büyük gücünü milletinden aldığını göstermiştir. Burada Cumhur İttifakı'nın gücünü kongrelerimiz vesilesiyle gittiğimiz her yerde gördük.

İlk MKYK toplantımızda Sayın Cumhurbaşkanımızın çalışmalarla ilgili talimatları oldu. Yeni dönemde görev yapacak MYK belli oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan ak parti
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