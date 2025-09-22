HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Müttefiklik ruhu' mesajı! "Bir an evvel kurtarılması lazım"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de yaptığı açıklamada "ABD ile savunma sanayi işbirliğimizin müttefiklik ruhuna uygun şekilde engel ve kısıtlamalardan bir an evvel kurtarılması lazım" dedi. Ayrıca Erdoğan, "ABD ile Enerji, siber, uzay alanlarını kapsayan sektörlerde işbirliği fırsatlarını değerlendirerek ilişkilerimizdeki ivmenin hızlanmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Recep Demircan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 80'inci Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York'ta, Türkiye-ABD İş Konseyi tarafından Türkevi'nde düzenlenen konferansta yatırımcılarla bir araya geldi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"ENGEL VE KISITLAMALARDAN BİR AN EVVEL KURTARILMASI LAZIM"

Değerli dostum Başkan Trump'la 2019 yılında belirlediğimiz 100 milyar dolarlık ticaret hacmi müşterek hedefimiz olmayı sürdürüyor. ABD ile Savunma sanayi işbirliğimizin müttefiklik ruhuna uygun şekilde engel ve kısıtlamalardan bir an evvel kurtarılması lazım.

"İLİŞKİLERİMİZDEKİ İVMENİN HIZLANMASINI BEKLİYORUZ"

Türkiye'yi yatırımcılar için daha cazip kılacak şeffaf, rekabetçi ve güvenli bir piyasa ortamını pekiştiren adımlar atmaya devam ediyoruz. ABD ile Enerji, siber, uzay alanlarını kapsayan sektörlerde işbirliği fırsatlarını değerlendirerek ilişkilerimizdeki ivmenin hızlanmasını bekliyoruz.

Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan
