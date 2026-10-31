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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Adil bir barışın kaybedeni olmaz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna lideri Zelenskiy ile ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Görüşmemizde Ukrayna'da barış için artan çabaları ve Karadeniz'deki güvenlik konularını ele aldık. Karadeniz'deki durumla ilgili tüm tarafları sorumluluğa davet ediyoruz. Adil bir barışın kaybedeni olmaz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Adil bir barışın kaybedeni olmaz"
Mustafa Fidan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladomir Zelenskiy İstanbul'da bir araya geldi. İki lider görüşmelerinin ardından kameralar karşısına geçerek ortak basın açıklaması yaptı.

İSTANBUL'DA ERDOĞAN-ZELENSKİY GÖRÜŞMESİ

Karadeniz'de sivil gemilere yönelik saldırıların kimseye fayda sağlamayacağının altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi;

  • "Görüşmemizde Ukrayna'daki barışın sağlanmasına yönelik son dönemde artan çabaları ve Karadeniz'deki güvenlik durumunu etraflıca ele aldık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Adil bir barışın kaybedeni olmaz" 1

ERDOĞAN: "KARADENİZ'DE GERGİNLİK KİMSEYE FAYDA SAĞLAMAZ"

  • Karadeniz'de güvenlik için aktif çaba gösteriyoruz.
  • Sivil gemilere yönelik saldırıların ve Karadeniz'de tırmanmayı artıracak adımların hiç kimseye fayda sağlamayacağı açıktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Adil bir barışın kaybedeni olmaz" 2

  • Barışa giden yolu açmak için elimizden gelen her türlü gayreti göstermeye hazır olduğumuzu vurgulamak isterim.
  • Dünyada çok az ülkenin üretebildiği kalp akciğer makinesini tamamen öz kaynaklarımızla geliştirdik ve kullanıma sunduk.
  • Zorlu savaş koşullarına rağmen Ukrayna'yı terk etmeyen şirketlerimizin Ukrayna'nın yeniden imarına da inşallah önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum.
  • Hedefimiz, kendi ultrason cihazımızı geliştirmek. İnşallah önümüzdeki 2 senenin sonunda en az yüzde 71 yerlilik oranına sahip yıllık 700 ultrason cihazı üreteceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Adil bir barışın kaybedeni olmaz" 3

ZELENKİY: " TÜRKİYE VE UKRAYNA SAVUNMA ALANINDA DOĞAL MÜTTEFİKTİR"

Ukrayna lideri Zelensky şu ifadeleri kullandı;

  • Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Karadeniz Tahıl Koridoru üzerinde çalışmak konusunda mutabık kaldık.
  • Kasım ayında düzenlenecek ABD Rusya ve Ukrayna üçlü toplantısına hazırlanıyoruz.
  • Türkiye ve Ukrayna savunma alanında doğal müttefiktir.
  • Türkiye, Karadeniz’de güvenli seyrüseferi, normal yaşam koşulları sağlayabilecek adımları destekliyor.
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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Vladimir Zelenskiy
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