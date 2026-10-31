Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Adil bir barışın kaybedeni olmaz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladomir Zelenskiy İstanbul'da bir araya geldi. İki lider görüşmelerinin ardından kameralar karşısına geçerek ortak basın açıklaması yaptı.

İSTANBUL'DA ERDOĞAN-ZELENSKİY GÖRÜŞMESİ

Karadeniz'de sivil gemilere yönelik saldırıların kimseye fayda sağlamayacağının altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi;

"Görüşmemizde Ukrayna'daki barışın sağlanmasına yönelik son dönemde artan çabaları ve Karadeniz'deki güvenlik durumunu etraflıca ele aldık.

ERDOĞAN: "KARADENİZ'DE GERGİNLİK KİMSEYE FAYDA SAĞLAMAZ"

Karadeniz'de güvenlik için aktif çaba gösteriyoruz.

Sivil gemilere yönelik saldırıların ve Karadeniz'de tırmanmayı artıracak adımların hiç kimseye fayda sağlamayacağı açıktır.

Barışa giden yolu açmak için elimizden gelen her türlü gayreti göstermeye hazır olduğumuzu vurgulamak isterim.

Dünyada çok az ülkenin üretebildiği kalp akciğer makinesini tamamen öz kaynaklarımızla geliştirdik ve kullanıma sunduk.

Zorlu savaş koşullarına rağmen Ukrayna'yı terk etmeyen şirketlerimizin Ukrayna'nın yeniden imarına da inşallah önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum.

Hedefimiz, kendi ultrason cihazımızı geliştirmek. İnşallah önümüzdeki 2 senenin sonunda en az yüzde 71 yerlilik oranına sahip yıllık 700 ultrason cihazı üreteceğiz.

ZELENKİY: " TÜRKİYE VE UKRAYNA SAVUNMA ALANINDA DOĞAL MÜTTEFİKTİR"

Ukrayna lideri Zelensky şu ifadeleri kullandı;