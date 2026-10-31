Eski eşi tarafından öldürülen kadın toprağa verildi

Olay, dün Yenimahalle ilçesinde Batıkent semti Başkent Bulvarı’nda bulunan iş merkezin meydana geldi. Terzi Aynur Ekici, iş yerinde eski eşi Doğan Yavuz tarafından tabancayla vuruldu. Ekici hayatını kaybederken, Yavuz aynı silahla intihar etti.

ESKİ EŞ KURBANI KADIN TOPRAĞA VERİLDİ

Aynur Ekici'nin cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından Ankara Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Ekici için Karşıyaka Mezarlığı’ndaki Ahmet Efendi Camisi’nde bugün ikindi vakti cenaze namazı kılındı.

Cenazeye Ekici'nin ailesi ve yakınları katıldı. 2021 yılında boşandığı öğrenilen 2 kız annesi Aynur Ekici’nin cenazesi, namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır