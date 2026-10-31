İran Dışişleri Baknanı Arakçi: "ABD’li yetkililerle görüşme planımız yok"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Katar basınına, ABD'li yetkililerle görüşme yapıldığına ilişkin iddialar ve ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in barış müzakerelerini yeniden başlatmak amacıyla İran'ın üst düzey güvenlik yetkilisi Muhsin Rızai'ye gönderdiği öne sürülen mektuba ilişkin açıklamada bulundu.

İRANLI BAKANDAN ABD İLE MÜZAKERE AÇIKLAMASI

Vance'in gönderdiği mektubu dikkatle incelediklerini ve konunun ilgili kurullarda ele alındığını söyleyen Arakçi, “ABD'li yetkililerle herhangi bir görüşme planımız bulunmuyor ve bu yönde ortaya atılan iddialar gerçeği yansıtmıyor. Bu konudaki iddialar spekülasyondan ibaret. Şu aşamada Amerikalılarla görüşmeye gerek duymuyoruz. Şartlarımız belli, ara bulucular da bu şartlarla ilgili istişarelerini sürdürüyorlar. ABD ile doğrudan veya dolaylı görüşmeler yapılıp yapılmayacağına dair karar, İran'ın öne sürdüğü şartların karşılanmasına bağlı” ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır