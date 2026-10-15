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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AFAD ve devletimizin tüm kurumları koordinasyon içinde çalışıyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kütüphanesi'nde "Türkiye Maarif Vakfı 10. Yıl Programı"nda açıklamalarda bulundu. Antalya ve İstanbul'daki yağıştan, sel ve su baskınlarıyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AFAD başta olmak üzere devletimizin tüm kurumları koordinasyon içinde çalışmakta, vatandaşlarımıza gerekli ikazları yaparken sahada tedbirleri almaktadır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AFAD ve devletimizin tüm kurumları koordinasyon içinde çalışıyor"
Metin Yamaner

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kütüphanesi'nde "Türkiye Maarif Vakfı 10. Yıl Programı"nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
"Antalya ve İstanbul'daki yağıştan, sel ve su baskınlarından etkilenenlere geçmiş olsun diyor, hayatını kaybeden 3 vatandaşa Allah'tan rahmet niyaz ediyorum"

"SAHADA TEDBİRLER ALINDI"

"AFAD başta olmak üzere devletimizin tüm kurumları koordinasyon içinde çalışmakta, vatandaşlarımıza gerekli ikazları yaparken sahada tedbirleri almaktadır. Sağanak yağışların ülkemizin farklı bölgelerinde bugün ve yarın da devam edeceği anlaşılıyor. Yeni sıkıntıların önüne geçilebilmesi için halkımızın resmi kurumlarımızın uyarılarını dikkatle takip etmelerini istiyoruz"

"Dışişleri Bakanlığımızın, Maarif Vakfımızın ve diğer kurumlarımızın çabalarıyla 50'yi aşkın ülkede FETÖ bağlantılı okulların kapatılmasını sağladık"

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan
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