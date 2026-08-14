Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü için kaleme aldı: "Türkiye geleceğini şekillendiren bir ülkeye dönüştü"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Al Arabiya gazetesine bir makale yazdı.

Erdoğan makalede, "Türkiye, kendi hedeflerini belirleyen, imkanlarına güvenen ve geleceğini kendi iradesiyle şekillendiren bir ülkeye dönüştü" ifadelerine yer verdi.

"DEMOKRATİK MEŞRUİYET GÜÇLENDİ"

Erdoğan, yazısında "Demokratik meşruiyet güçlendi, devletimizin hizmet kapasitesi gelişti, toplumun farklı kesimlerinin kamusal hayata katılımı genişledi" ifadelerini de kullandı.

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