Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye-Almanya ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı

İletişim Başkanlığından alınan bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier arasından gerçekleştirilen görüşmede liderler, Türkiye-Almanya ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Almanya ilişkilerinin son dönemde gerçekleşen üst düzey temaslarla iyi bir ivme kazandığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgedeki savaşın Avrupa’yı da zayıflatmaya başladığını, bu gidişe barış odaklı yaklaşımla müdahale edilmemesi halinde çatışma sürecinin vereceği hasarın çok daha büyük olacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye’nin, İran konusunda olduğu gibi Ukrayna-Rusya savaşında da müzakereler yoluyla çatışmaların sona erdirilmesi ve kalıcı barışa ulaşılması için gayret gösterdiğini söyledi.
