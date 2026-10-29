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Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir özel defterini imzaladı!

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Ufuk Dağ

Devlet erkanı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Ata'nın huzuruna çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan törende Anıtkabir özel defterini imzaladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet erkanı ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Erdoğan Anıtkabir özel defterini şu ifadeleri yazdı;

"Aziz Atatürk, bugün uğruna büyük bedeller ödediğimiz Cumhuriyetimizin kuruluşunun 103. yıl dönümünü kutluyoruz. Tarihimize yeni bir istikamet çizen bu önemli günde zatıalinizi, silah arkadaşlarınızı ve kahraman şehitlerimizi şükranla yâd ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti'ni devleti ve milletiyle birlikte müreffeh ve muzaffer yarınlara ulaştırmak için farklı cephelerde yoğun bir mücadele içindeyiz. Cumhuriyet henüz ilan edilmemişken zatıalinizin 1 Mart 1922 tarihli Büyük Millet Meclisi hitabınızda münderiç olan “Bizi millî davamızı izlemekten yıldıracak hiçbir araç, hiçbir kuvvet düşünülemez.” sözleri, mücadelemizde bizlere yol göstermeye devam etmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Anıtkabir
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