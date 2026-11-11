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Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'da Ermenistan lideri Paşinyan'la bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın COP31 kapsamında Antalya'da bulunan Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı kabulünde iki ülke arasındaki normalizasyon sürecinin yapıcı hamlelerle sürdüğünü, sembolik ancak önemli adımlar atıldığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'da Ermenistan lideri Paşinyan'la bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış sürecini Türkiye olarak yakından takip ettiklerini ve desteklediklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya da Ermenistan lideri Paşinyan la bir araya geldi 1

Kaynak: AA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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