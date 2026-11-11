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Melih Gökçek'in acı günü: Kardeşi Deniz Gökçek vefat etti

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek’in kardeşi Deniz Gökçek, hayatını kaybetti. Gökçek ailesi, acı haberi sosyal medya hesaplarından duyuruldu.

Melih Gökçek'in acı günü: Kardeşi Deniz Gökçek vefat etti
Mustafa Fidan

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek’in kardeşi Deniz Gökçek, bugün vefat etti. Acı haber, Gökçek ailesi tarafından sosyal medya hesaplarından duyuruldu.

Melih Gökçek in acı günü: Kardeşi Deniz Gökçek vefat etti 1

MELİH GÖKÇEK'İN KARDEŞİNİ HAYATINI KAYBETTİ

Melih Gökçek, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Kardeşim Deniz Gökçek biraz önce Hakk’ın rahmetine kavuştu… Mekânı cennet, komşusu Resûlullah sallallahü aleyhi ve sellem olsun… Cenaze namazı inşallah yarın (Perşembe) öğle namazında Hacı Bayram Camii’nde kılınacak…”

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Gökçek, kardeşinin kendisini hayatı boyunca İslami konularda uyaran, tabiri caizse hocası olduğunu belirterek, “Benim erkek kardeşim olduğunu çok kimse bilmez” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Melih Gökçek vefat kardeş
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