Genç doktorun sır ölümü! 8'inci kattan düştü iddiası

İstanbul Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nde asistan hekim olarak çalışan Dr. Pelin Pınar'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

İddiaya göre, ikamet ettiği binanın 8'inci katındaki balkondan düşen Pınar, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Doktorun cenazesinin, kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na götürüldüğü belirtildi.

HASTANE YÖNETİMİNDEN TAZİYE MESAJI

Dr. Pelin Pınar'ın vefatının ardından görev yaptığı hastanenin yönetimi tarafından başsağlığı mesajı yayımlandı.

Hastanenin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Hastanemiz Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği asistan hekimlerinden Dr. Pelin Pınar'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Değerli meslektaşımıza Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve tüm sağlık camiasına başsağlığı dileriz"

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME SÜRÜYOR

Dr. Pelin Pınar'ın hayatını kaybettiği olayın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesine yönelik incelemenin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır