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İran'dan Avrupa'ya 'ABD' tehdidi! "ABD saldırıları Avrupa'daki üslerden başlarsa Avrupa'nın kalbini vuracağız"

İran ile ABD arasındaki gerilimde henüz kesin bir barış anlaşması yapılmazken, İran'dan dikkat çeken bir tehdit geldi. İran, ABD saldırılarının Avrupa'daki üslerden başlatılması durumunda bu üsleri hedef alacağını açıkladı ve "Avrupa'nın kalbini" vurma tehdidinde bulundu.

İran'dan Avrupa'ya 'ABD' tehdidi! "ABD saldırıları Avrupa'daki üslerden başlarsa Avrupa'nın kalbini vuracağız"
Melih Kadir Yılmaz

İran, füze ve insansız hava aracı kapasitesini yer altındaki tesislere taşıma çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), yeni bir yer altı füze tesisi tanıttı.

"YENİ BİR FÜZE ŞEHRİ TANITILDI"

Yapılan açıklamada, "Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Abdollahi ve İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Mecid Musevi’nin katılımıyla yeni bir füze şehri tanıtıldı. Ziyaret sırasında Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Abdullahi, yeni bir sürprizin tanıtılmasıyla eş zamanlı olarak İran Devrim Muhafızları Ordusu Havacılık ve Uzay Kuvvetleri'nin en son başarıları ve muharebe hazırlık durumu hakkında bilgi aldı" ifadeleri kullanıldı.

İran dan Avrupa ya ABD tehdidi! "ABD saldırıları Avrupa daki üslerden başlarsa Avrupa nın kalbini vuracağız" 1

TESİSLERİN TAMAMI YERALTINA TAŞINACAK

Açıklamada, Tesisin konumuna veya içerisinde bulunan mühimmat miktarına ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi. Tasnim Haber Ajansı, söz konusu tesiste balistik ve seyir füzelerinin yanı sıra bu füzelerin fırlatma sistemlerinin de bulunduğunu aktardı. Haberde ayrıca DMO Sözcüsü Hüseyin Muhibbi’nin kısa süre önce füze ve insansız hava aracı (İHA) üretim tesislerinin tamamının yer altına taşınacağını söylediği hatırlatıldı. Bu adımın, söz konusu tesisleri ABD veya İsrail'in muhtemel saldırılarından korumak amacıyla atıldığı tahmin ediliyor.

İran dan Avrupa ya ABD tehdidi! "ABD saldırıları Avrupa daki üslerden başlarsa Avrupa nın kalbini vuracağız" 2

İRAN'DAN AVRUPA'YA TEHDİT

İran'ın yeni füze şehri dünya basınında da gündem olurken, dikkat çeken bir tehdit açıklaması geldi. The Global Eye'in aktardığına göre İran, ABD saldırılarının Avrupa'daki üslerden başlatılması durumunda bu üsleri hedef alacağını açıkladı ve "Avrupa'nın kalbini" vurma tehdidinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
İran abd
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