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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rama'nın yaptığı telefon görüşmesinde, Türkiye ile Arnavutluk ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Arnavutluk'la dostluk ve diyaloğa önem verdiğini, gelecek süreçte iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlenerek devam edeceğini ifade etti.

Görüşmede Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu ve Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci zirvelerinin Arnavutluk'ta düzenlenmesinin Arnavutluk'un uluslararası alanda yükselen profilinin göstergesi olduğunu belirterek başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'ta pazar günü yapılacak parlamento seçimlerinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

(AA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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