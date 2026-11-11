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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avustralya Başbakanı Albanese’yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, COP31 Liderler Zirvesi için Antalya’da bulunan Avustralya Başbakanı Anthony Albanese’yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avustralya Başbakanı Albanese’yi kabul etti

İletişim Başkanlığı’ndan edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, COP31 Liderler Zirvesi için Antalya’da bulunan Avustralya Başbakanı Anthony Albanese’yi kabul etti.

ANTALYA'DA ERDOĞAN-ALBANESE GÖRÜŞMESİ

Kabulde Türkiye-Avustralya ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Avustralya’nın ikili ticaret potansiyelinin mevcuttan daha fazla olduğunu, bu noktada birçok alanda iş birliği fırsatlarını değerlendirmenin önem arz ettiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31’de iki ülkenin ortak sorumluluk üstlendiğini vurgularken katkıları için Avustralya Başbakanı’na teşekkürlerini sundu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Avustralya Recep Tayyip Erdoğan cop31
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