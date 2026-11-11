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Gaziosmanpaşa'da 8'inci kattaki evinin balkonundan düşen doktor hayatını kaybetti

Gaziosmanpaşa'da 8'inci kattaki evinin balkonundan düşen Dr. Pelin Pınar hayatını kaybetti. Pınar'ın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Gaziosmanpaşa'da 8'inci kattaki evinin balkonundan düşen doktor hayatını kaybetti

Olay, Gaziosmanpaşa’da meydana geldi. İddiaya göre, Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği’nde asistan hekim olarak görev yapan Dr. Pelin Pınar 8'inci kattaki evinin balkonundan henüz bilinmeyen bir nedenle düştü.

Gaziosmanpaşa da 8 inci kattaki evinin balkonundan düşen doktor hayatını kaybetti 1

GENÇ DOKTORUN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ: 8. KATTAN DÜŞTÜ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Gaziosmanpaşa da 8 inci kattaki evinin balkonundan düşen doktor hayatını kaybetti 2

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde, Pelin Pınar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Pınar'ın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Gaziosmanpaşa da 8 inci kattaki evinin balkonundan düşen doktor hayatını kaybetti 3

HASTANEDEN TAZİYE MESAJI

Dr. Pelin Pınar'ın ölümünün ardından Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Hastanemiz Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği asistan hekimlerinden Dr. Pelin Pınar’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Değerli meslektaşımıza Allah’tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve tüm sağlık camiasına başsağlığı dileriz" ifadeleri yer aldı.

Gaziosmanpaşa da 8 inci kattaki evinin balkonundan düşen doktor hayatını kaybetti 4

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gaziosmanpaşa
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