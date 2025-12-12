Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Barış için elimizi taşın altına koymalıyız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta düzenlenen Uluslararası Barış ve Güven Forumu'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

"Barış için elimizi taşın altına koymalıyız. Barış ve güvenlik kuşağı oluşturma gayretindeyiz. Gazze'de nihai hedef iki devletli çözümdür."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta düzenlenen "Uluslararası Barış ve Güven Forumu" öncesinde, Forumun gerçekleştirildiği Türkmenistan Maslahatlar Merkezi'nde resmi karşılama töreninin ardından aile fotoğrafı çekiminde yer aldı.

Ev sahibi Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhamedov tarafından karşılanan Erdoğan, Berdimuhamedov ile tokalaşarak fotoğraf çektirdi.

Resmi karşılama töreninden sonra gerçekleştirilen aile fotoğrafı çekiminde, Erdoğan'ın sağında Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, solunda ise Berdimuhamedov yer aldı.