Cumhurbaşkanı Erdoğan, başdanışmanı Kılıç'ın cenaze törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç için Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, AK Parti Sözcüsü Ömer çelik, ailesi ve vatandaşlar katıldı.

'GÜÇLÜ BİR BEYİNDİ, BİR FİKİR ADAMIYDI’

Kılıç için ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şu anda musallada bulunan değerli dava ve yol arkadaşımız, Hamdi kardeşimiz, uzun bir süre gerçekten ağır bir hastalıkla imtihan oldu. Rabb’im taksiratını, hasenata tebdil etsin, cennetiyle, cemaliyle müşerref kılsın. Hamdi kardeşimiz güçlü bir kalemdi. Güçlü bir beyindi, bir fikir adamıydı. Ve yanımızda bir mesai arkadaşı olarak, hiçbir zaman işini aksatmadı. İşini yolda koymadı ve bütün bu süre boyunca rahatsızlığı dönemi içerisinde de işini aksattığına ben şahit olmadım. Son ana kadar, hele hele vasiyetindeki anı öğrendiğimde, Rabb’ime gerçekten şu niyazda bulundum; Ya Rabb’im, bizleri inşallah cennetinle, cemalinle, Sevgili Habibi’nin ‘Liva ül hamd’ ismiyle müsemma sancağı altında müşerref eyle. Ve şu anda bu cenaze namazına iştirak eden tüm kardeşlerimden de Allah razı olsun. Rabb’im birlikte bizleri haşr-u cem eylesin ve hep birlikte tekrar burada ruhu şerifleri için birer Fatiha okuyalım” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Kılıç'ın tabutuna omuz verdi. Kılıç'ın cenazesi Gölbaşı Mezarlığı’nda toprağa verildi.

