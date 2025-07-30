HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında MGK, Beştepe'de toplandı! 'Terörsüz Türkiye' mesajı

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), bugün Beştepe'de toplandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplantıya başkanlık etti. MGK toplantısının ardından bildiri yayınlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında MGK, Beştepe'de toplandı! 'Terörsüz Türkiye' mesajı

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantı 3 saat 45 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında MGK, Beştepe de toplandı! Terörsüz Türkiye mesajı 1

MGK Bildirisi'nden öne çıkanlar şu şekilde:

"Suriye’deki gelişmeler, bölgemizde yaşanan hadiselerin tesirleri de göz önüne alınarak etraflıca görüşülmüş; Suriye Hükûmetinin ülkenin birliğini, bütünlüğünü ve istikrarını sağlamaya matuf gayretlerine verilen desteğin sürdürüleceği teyit edilmiştir. Bu süreçte; yeniden bir şiddet sarmalına ve kaos ortamına sürüklenmek istenen Suriye’nin egemenliğini hedef alan saldırılar ve işgaller ile her türlü bölücü, yıkıcı ve ayrılıkçı faaliyetin engellenmesinin öncelik arz ettiğinin altı çizilmiştir.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE MESAJI

Terörsüz Türkiye hedefi istikametinde katedilen mesafe ve geleceğe ilişkin tasarruflar değerlendirilmiş; ülkemizin ayaklarına vurulmak istenen terör prangasının sökülüp atılmasıyla birlikte milletimizin kardeşliğinin daha da pekişeceği ve millî hedeflerimize daha hızlı ve istikrarlı adımlarla ilerleneceği ifade edilmiştir.

FETÖ ihanet şebekesinin tamamen çökertilmesine ve son kalıntılarının da bertaraf edilmesine yönelik sarsılmaz irade vurgulanmıştır.

ULUSLARARASI TOPLUMA SORUMLULUK ALMA ÇAĞRISI

Uluslararası hukuku çiğneyerek Filistin, Lübnan, Suriye ve Yemen’in ardından İran’ı da hedef alan ve Gazze’deki soykırım ve insanlık suçlarını sürdürerek bölgeyi felakete sürüklemeyi amaçlayan İsrail yönetiminin bir an önce durdurulması için uluslararası topluma sorumluluk alarak harekete geçme çağrısında bulunulmuştur.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İngiltere'de arıza krizi: "Tüm dış hat uçuşları etkilendi"İngiltere'de arıza krizi: "Tüm dış hat uçuşları etkilendi"
İzmir'de ekmeğe zamİzmir'de ekmeğe zam

Anahtar Kelimeler:
fetö MGK Terörsüz Türkiye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Koç ve Ülker arasında imzalar atıldı! Dev anlaşma KAP’a bildirildi

Koç ve Ülker arasında imzalar atıldı! Dev anlaşma KAP’a bildirildi

Birçok hayvan sahibi tedirgin olmuştu! 'Kedi tüyü yuttuğu için öldü' iddialarının ardındanki sır ortaya çıktı

Birçok hayvan sahibi tedirgin olmuştu! 'Kedi tüyü yuttuğu için öldü' iddialarının ardındanki sır ortaya çıktı

SON DAKİKA | Bakan Yumaklı duyurdu: Bursa Harmancık-Orhaneli yangını kontrol altına alındı

SON DAKİKA | Bakan Yumaklı duyurdu: Bursa Harmancık-Orhaneli yangını kontrol altına alındı

8,8'lik deprem kabusu! Japonya'da deniz, Rusya'da yanardağ...

8,8'lik deprem kabusu! Japonya'da deniz, Rusya'da yanardağ...

7 milyon lira değerindeki aracıyla vale kolona çarptı...

7 milyon lira değerindeki aracıyla vale kolona çarptı...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.