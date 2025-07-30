Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında MGK, Beştepe'de toplandı! 'Terörsüz Türkiye' mesajı

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantı 3 saat 45 dakika sürdü.

MGK Bildirisi'nden öne çıkanlar şu şekilde:

"Suriye’deki gelişmeler, bölgemizde yaşanan hadiselerin tesirleri de göz önüne alınarak etraflıca görüşülmüş; Suriye Hükûmetinin ülkenin birliğini, bütünlüğünü ve istikrarını sağlamaya matuf gayretlerine verilen desteğin sürdürüleceği teyit edilmiştir. Bu süreçte; yeniden bir şiddet sarmalına ve kaos ortamına sürüklenmek istenen Suriye’nin egemenliğini hedef alan saldırılar ve işgaller ile her türlü bölücü, yıkıcı ve ayrılıkçı faaliyetin engellenmesinin öncelik arz ettiğinin altı çizilmiştir.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE MESAJI

Terörsüz Türkiye hedefi istikametinde katedilen mesafe ve geleceğe ilişkin tasarruflar değerlendirilmiş; ülkemizin ayaklarına vurulmak istenen terör prangasının sökülüp atılmasıyla birlikte milletimizin kardeşliğinin daha da pekişeceği ve millî hedeflerimize daha hızlı ve istikrarlı adımlarla ilerleneceği ifade edilmiştir.

FETÖ ihanet şebekesinin tamamen çökertilmesine ve son kalıntılarının da bertaraf edilmesine yönelik sarsılmaz irade vurgulanmıştır.

ULUSLARARASI TOPLUMA SORUMLULUK ALMA ÇAĞRISI

Uluslararası hukuku çiğneyerek Filistin, Lübnan, Suriye ve Yemen’in ardından İran’ı da hedef alan ve Gazze’deki soykırım ve insanlık suçlarını sürdürerek bölgeyi felakete sürüklemeyi amaçlayan İsrail yönetiminin bir an önce durdurulması için uluslararası topluma sorumluluk alarak harekete geçme çağrısında bulunulmuştur.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır