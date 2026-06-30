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Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine Toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine Toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uzay maceramız hayal edilemeyecek seviyededir. Kendi uydusunu üreten kullanan 11 ülke arasına girdik" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine Toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonra erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Bundan 32 yıl önce Türksat uydusuyla başlayan uzay maceramız bugün inanamayacağımız seviyelere geldi " dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi;

"32 yıllık bu mücadelenin her aşaması aslında ülkemizde hizmet ve eser siyasetinin hangi koşullarda yürütüldüğünün de göstergesidir. Türksat 3-A uydusunu 2008'de uzaya fırlattığımızda yine bir kesim tarafından küçümsendi, basite alındı.

Uzaya aynı anda uydu gönderen nadir ülkeler arasında adımızı yazdırabildik.

İçinde bulunduğumuz çağın öne çıkan karakteri enformasyondur, bilgidir. Sadece devletler değil büyük şirketler de bu alanda söz sahibi olmaya çalışıyor."

30 Haziran 2026
30 Haziran 2026

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Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı
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