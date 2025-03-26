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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Batı İsrail'e karşı sessiz"

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
26.03.2025 23:12
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sağlık çalışanları İsrail tarafından bilerek hedef alındı. İsrail bilerek hastaneleri vurdu. Gazze'nin ayakta kalan son binaları da ağır bombardıman altında yok ediliyor. Batı'nın sessizliği karşısında şımaran İsrail, soykırım politikasına Ramazan'da da devam ediyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Batı İsrail'e karşı sessiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

"BATI İSRAİL'E KARŞI SESSİZ"

"Sağlık çalışanları İsrail tarafından bilerek hedef alındı. İsrail bilerek hastaneleri vurdu. Gazze'nin ayakta kalan son binaları da ağır bombardıman altında yok ediliyor. Batı'nın sessizliği karşısında şımaran İsrail, soykırım politikasına Ramazan'da da devam ediyor. Son saldırılarda 70'ün üzerinde Filistinli kardeşimiz şehit oldu. Tüm şehitlere yüce Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Sizlerden edeceğiniz dualarda Gazeli kardeşlerimizi unutmamanızı istiyorum. Biz sonuna kadar Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.

"İÇTEN İÇE ADETA ÇÖKERTİYOR"

Coğrafyamızda nereye baksak kaos görüyoruz. Çözülmediği için derinleşen sorunlar görüyoruz. Bu olumsuz tablonun ortaya çıkmasında İslam dünyasındaki dağınıklığın da payı var. Kendi iç meselelerimizle uğraşmaktan dış dünyaya yeterince odaklanamıyoruz. Kimi zaman mezhep kimi zaman köken Müslümanların enerjilerini tüketiyor. İçten içe adeta çökertiyor. Emperyalistlerin bir asır önce ördüğü ve yıllardır sürekli büyüttüğü fitne ve nifak duvarlarını bir türlü yıkamıyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
cumhurbaşkanı erdoğan
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