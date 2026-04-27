Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir Adam Yaratmak" filminin galasına katıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şair ve mütefekkir Necip Fazıl Kısakürek’in aynı adlı eserinden beyaz perdeye uyarlanan "Bir Adam Yaratmak" filminin Atatürk Kültür Merkezi'ndeki gala gösterimine katıldı.
27.04.2026 23:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, eşi Emine Erdoğan ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy eşlik etti.
Programda, Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan’a filmin yönetmeni Murat Çeri tarafından hediye takdim edildi.
Kaynak: AA
